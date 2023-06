Tornei Estivi. Avvio col botto per il Secondo Trofeo Città di Albenga: "Abbiamo avuto una grande risposta, grazie a tutti!" (VIDEO)

E' stata una serata inaugurale davvero entusiasmante quella vissuta ieri sera al campo di Sacro Cuore per il via del Secondo Trofeo Città di Albenga, sotto ogni punto di vista.

Tribune piene, giocate di qualità sul manto in sintetico, una buona cucina, ma soprattutto la grande partecipazione delle squadre invitate per celebrare le loro vittorie in campionato.

La risposta è stata completa e totale, a conferma del grande lavoro portato avanti da Emanuele Scorsone, Matteo Conforti e Loris Giunta nell'arco delle ultime estati.

"Ci tenevamo a ringraziare l'Albenga, il Pietra Ligure, il Pontelungo, il Borgio Verezzi, la Rappresentativa Ligure Under 19 e i ragazzi dell'Associazione Viceversa per aver risposto con entusiasmo al nostro invito. Aver avuto questo tipo di risposta ci gratifica particolarmente. Un grazie va anche a Facundo Marquez e Simone Andreis per la loro presenza e la loro amicizia".

I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA

Girone A

B Side - Landi Srl 5-10

La classifica

Landi Srl 3*

Fratelli Verde 0

Hurgada 0

Macelleria Scola 0

B Side 0*

*una partita in più

Girone C

Bar Spotti / La Bottega di Simo / Matetti - Sabia D'Estate 6-6

La classifica:

Bar Spotti / La Bottega di Simo / Matetti 1*

Sabia D'Estate 1*

Botty To Go 0

Fa Fumme0

FC DRM / Rudy Alassio 0

Mobili Panaro / Bagni Sole Mare / Axa Assicurazioni 0

*una partita in più

Girone D

Ferrara Costruzioni - Orefici / Portichetto Team 4-5

Orefici / Portichetto Team 3*

Agriturismo Rio Castello 0

Ottica Space 0

Pompe Funebri Liguri 0

Ferrara Costruzioni 0*

*una partita in più