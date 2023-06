Il comunicato:

L'Asd San Filippo Neri Yepp Albenga comunica che la panchina della Prima Squadra, anche per la, stagione sportiva 2023/2024, continuerà ad essere affidata ai Mister Davide Torregrossa e Davide Rotiroti con l'augurio di migliorare il gruppo e la posizione in classifica rispetto alla scorsa stagione calcistica culminata in una miracolosa salvezza diretta.

La Società annuncerà a breve i primi colpi di mercato.