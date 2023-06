Il tennistavolo per tutti e a tutte le età, domani convegno a Stellanello

L’Associazione Krill ASD e Culturale no profit con il sostegno della società Sport e Salute, della Federazione FITET e con il patrocinio del Comune di Stellanello e ENDAS Imperia presenterà il progetto ed il programma corsi “Tennistavolo per Tutti e per Tutte le età “ (Ping-Pong) rivolto a tutti in particolare agli over 65 e ai soggetti fragili.

L’obiettivo generale è la diffusione, la promozione e l’incremento della pratica sportiva di base, nonché l’aumento del numero di persone che conducono stili di vita attivi, con l’obiettivo ultimo di contrastare, prevenire, ridurre sedentarietà e obesità - fattori di rischio per la salute - isolamento e disagio sociale.

L’Associazione Krill ASD e Culturale ha aderito al progetto denominato “Tennistavolo per tutti e per tutte le età” e sabato 10 giugno alle ore 16,00 presenterà i programmi delle attività e la finalità del corso con la partecipazione del Sindaco del Comune di Stellanello Claudio Cavallo invitando come relatori, la Dr.ssa Alessandra Barberis (Assessore con delega alla Sanità), e il Dr. Roberto Ardissone ( Direttore sanitario R.P. RSA Val Merula Andora).

Krill ASD e Culturale è presente con le sue attività di promozione e avviamento agli sport acquatici e tiro con l'arco da oltre di 10 anni sul territorio di San Bartolomeo al Mare, Andora e Stellanello e ora anche con la promozione del Tennis Tavolo (Ping Pong).

“Mantenersi attivi, prevenire la sedentarietà, rendere lo sport accessibile a tutti e incidere sulle ragioni che ad oggi allontanano dallo sport le persone in contesti di isolamento, svantaggio psico-socio-economico è uno degli obiettivi della nostra associazione – dichiara il Presidente Enrico Sarasso”

La giornata di sabato è quindi un momento importante per incentivare una pratica sportiva per uno stile di vita attivo e sano.