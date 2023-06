Calcio. Città di Savona - Quintavalle: al momento le parti restano distanti: "Mi è stato proposto di allenare una leva del Settore Giovanile"

Non servivano occhi particolarmente attenti per notare come all'interno del listone dei giocatori passati dal Savona Fbc al Città di Savona non vi fosse il nome di Riccardo Quintavalle.

Il ruolo all'interno e all'esterno del rettangolo verde del capitano biancoblu è stato fondamentale per superare i momenti di maggiore difficoltà della passata stagione, ma da quanto trapelato in queste ore non sembra esserci spazio in Prima Squadra almeno in questa prima fase di mercato.

"Dal Città di Savona mi è stato chiesto se avessi voluto allenare una squadra del Settore Giovanile - spiega Quintavalle, ma già per 10 anni ho avuto modo di ricoprire questo compito. Evidentemente non ho soddisfatto le attese l'anno scorso ed è stata intrapresa questa scelta. Io, senza alcun tipo di polemica, intraprendo la mia: non mi sento un tappabuchi e mi ritengo a tutti gli effetti svincolato".