Serie A 2023-2024: come risparmiare su trasferte e biglietti

Per godere delle partite della squadra del cuore e seguirla in tutti i match dobbiamo farci trovare preparati: ecco qualche consiglio utile su come risparmiare durante le trasferte e coi mezzi per raggiungere le più belle città e stadi d’Italia.

Gli appassionati di calcio attendono con ansia l’inizio del Campionato di serie A 2023-2024, che inizierà ufficialmente il 20 agosto di quest’anno e terminerà il 26 maggio del 2024. Possiamo prepararci fin da ora per risparmiare ad ogni partita, ideare soluzioni furbe per gli spostamenti e trovare dei biglietti scontati con i coupon. Ecco tutte le dritte da memorizzare e mettere in pratica!

Per risparmiare su biglietti e trasferte abbiamo a disposizione tante soluzioni, così che potremo goderci la nostra squadra del cuore dal vivo, magari durante gli incontri più attesi.

Risparmiare sui viaggi

A seconda della città che dobbiamo raggiungere o appunto la distanza che ci separa dalla squadra preferita, possiamo optare per un viaggio in aereo, sui treni, sui bus e ovviamente anche con l’automobile.

I viaggi aerei possono essere molto economici se si conoscono dei “trucchetti” per acquistare i biglietti; solitamente si spende di meno prenotando con largo anticipo oppure all’ultimo minuto; nel caso delle partite, si potrebbero scegliere in anticipo i match più interessanti e organizzare un viaggio sfruttando anche le offerte volo+hotel.

Forse non tutti sanno che il “trucchetto del VPN” consente di ottenere prezzi vantaggiosi: infatti molte compagnie aeree cambiano le tariffe in base al Paese dal quale proviene la ricerca.

Esiste poi la possibilità di ottenere prezzi vantaggiosi, oltre che in hotel, anche nei ristoranti convenzionati nelle città dove si svolgono le partite: parliamo di VisitPass, con cui puoi anche risparmiare sui biglietti del treno.

Sempre per quanto riguarda i treni, è possibile usufruire di molti sconti e vantaggi extra iscrivendosi ai programmi fedeltà, di Italo o Trenitalia; accumulando punti si possono ottenere sconti sui viaggi e tanti altri vantaggi.

Sia per i treni che per gli aerei, poi, abbiamo a disposizione tante piattaforme di comparazione prezzi, che in pochi istanti permettono di ottenere la tariffa migliore.

Non dimentichiamoci, poi, che seguire la squadra del cuore è ancora più bello se si fa in compagnia. Per i viaggi potremmo scegliere l’auto e condividere le spese di pedaggi e carburante. Trovare amici è ancora più facile oggi, perché basta dare un’occhiata ai social, e ovviamente ai gruppi di tifosi della squadra che ci interessa.

Come risparmiare sui biglietti per le partite

Una volta che abbiamo pianificato con cura il risparmio sugli spostamenti, possiamo pensare a come gestire il prezzo dei biglietti. ovviamente, se siamo "irriducibili" vorremo seguire la squadra ad ogni partita, ma possiamo anche scegliere quelle più belle e fare il tifo dal vivo, alternando qualche serata davanti allo schermo (approfittando dei pacchetti in abbonamento streaming); di sicuro il primo metodo per risparmiare consiste nel fare la tessera e/o abbonamento presso la società di calcio desiderata.

A seconda del Club potremo scegliere tra diverse opzioni ma in ogni caso a fronte di una spesa minima annua ci aspettano tantissimi vantaggi. I Club agevolano i tifosi permettendo i tesserati di acquistare con più facilità i biglietti, anche per le trasferte, e anche in caso siano previste alcune restrizioni da parte delle Autorità.

Inoltre con la tessera si ottengono sconti per il merchandise e per molti articoli in vendita presso negozi convenzionati. Non mancano poi, come per i trasporti, i programmi fedeltà: accumulando punti (acquistando biglietti e/o abbonamenti) si ottengono buoni sconto per i prossimi acquisti e gli accessi prioritari a eventi organizzati dal Club, come gli incontri coi giocatori.

Non resta che pianificare una stagione calcistica ricca di partite, gioie (e dolori) e ovviamente anche di tanto divertimento, il tutto all’insegna del risparmio!