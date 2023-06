Calcio. In vista del ripescaggio in Prima Categoria il Cengio piazza il colpo Samuele Frumento

Nuovo colpo di prospettiva per il Cengio, la società granata annuncia infatti l’arrivo dell’esterno classe 2005 Samuel Frumento.

Un giocatore interessante in vista del ripescaggio in Prima Categoria, che arriva dopo aver militato negli ultimi anni nella Juniores Nazionale del Vado e nella Carcarese in Promozione.

Profilo veloce e che sa saltare l’uomo, caratteristiche molto importanti per la rosa di mister Molinaro. La società ringrazia inoltre Vado e Carcarese per la buona riuscita del trasferimento.