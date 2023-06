Calcio, Imperia. Marinelli in vacanza, tecnici al lavoro per trovare una possibile quadra

Con la partenza di Simone Marinelli verso la Sardegna i rumor sul possibile approdo del "Pittore" sulle coste nerazzurre imperiesi si sono leggermente affievoliti.

Alla base però continua il lavoro di tecnici e commercialisti per trovare una possibile quadra, non solo sotto il profilo meramente economico, ma anche in merito all' "architettura istituzionale" che dovrebbe assumere il club.

L'attuale dirigenza è infatti alla ricerca di un possibile punto di equilibrio che possa permettere a Marinelli di entrare nei quadri imperiesi, garantendo al contempo una linea di continuità in ottica futura (in caso di promozione immediata in Serie D si riproporrebbe infatti il medesimo grattacapo di Albenga, con il tipster savonese costretto a lasciare la massima carica).

Il tema economico è invece riconducibile all'assetto societario dell'Imperia.

Essendo l'Imperia una Srl, per assumere il controllo del club Marinelli sarebbe costretto ad acquisire un determinato numero di quote. Qui la distanza sulla valutazione del club è ancora tangibile, ma si sta lavorando per trovare un possibile accordo.

Snasando l'aria sembrano emergere però più dubbi che speranze.

Un tratto di linea netta dovrebbe essere posto al rientro di Marinelli in Liguria, anche per evitare ulteriore ritardi sulla costruzione dell'organico.

Le ufficialità dell'arrivo di Mario Pisano in panchina e di Alfredo Bencardino e Giancarlo Riolfo dietro la scrivania sono state infatti congelate, così come le prime operazioni di mercato che sembravano ormai definite.