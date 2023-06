Ripescaggio in Serie C, primo approccio Comune-Vado per gli interventi sullo stadio

"C'è una massima condivisione con il Vado e il presidente per valutare le cose da fare e le tempistiche che possono essere necessarie".

Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi ha incontrato ieri il presidente del Vado Franco Tarabotto ed è stato fatto un primo punto per poter considerare la possibilità di mettere a norma lo stadio Chittolina per il campionato di Serie C.

I rossoblù infatti stanno pensando di perlustrare fino in fondo la strada del possibile ripescaggio nella categoria superiore. E la presenza dei tecnici federali specializzati nella regolamentazione dell'impiantistica sportiva martedì scorso all'interno dell'impianto vadese è stato un indizio più che chiaro.

Ora però società e amministrazione comunale devono effettuare tutte le valutazioni del caso e le tempistiche potrebbero non essere ristrette.

"Abbiamo avuto un incontro interlocutorio - ha continuato Gilardi - dobbiamo confrontarci con i professionisti e visionare bene la norma. Non è così semplice, ci sono diverse cose da fare".