Calciomercato. Botto da Eccellenza per il Celle Varazze, arriva in difesa Alessio Tissone

Ad oggi il colpo forse più importante nel girone A di Promozione lo compie il Celle Varazze che si assicura le prestazioni di Alessio Tissone, giocatore di ben altre categorie.

Alessio, difensore, classe 1998 inizia il suo percorso calcistico nelle giovanili della Sampdoria per poi proseguire con Gavorrano in C, Rezzato in D quindi nuovamente all'Imolese in C per poi passare al Savona al Vado e alla Lavagnese sempre militando in serie D.

‘Ringraziamo Alessio - dichiara il club biancoblu - di averci accordato la sua fiducia’.

Il Celle Varazze si candida come una delle favorite del Campionato.