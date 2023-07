Calciomercato. L'RG Ticino affila sempre di più le armi, preso l'ex Vado e Sanremese Sebastiano Aperi

«Sono molto felice della mia scelta - afferma Aperi - Il progetto dell’RG Ticino mi ha convinto subito, la società sta facendo grandi cose, è ambiziosa e aspira a raggiungere traguardi importanti. Dal punto di vista professionale qui si può lavorare al meglio e ci sono tutti i presupposti per fare una grande annata, penso che sia l’ambiente giusto dove potermi togliere tante soddisfazioni. Ringrazio per la fiducia, spero di ripagarla sul campo. Sono carico e mi farò trovare pronto, non vedo l’ora di iniziare».