Calcio, Vado. Presentati Valagussa, Fatnassi e Costantino: la conferenza stampa dal "Ferruccio Chittolina" (VIDEO)

Due annunci erano stati già anticipati nel corso della mattinata con i nomi filtrati del centrocampista Paolo Valagussa, in arrivo dalla Sanremese, e dell'attaccante Dennis Costantino, centravanti nell'ultimo campionato al Pinerolo, ma vedere Amin Fatnassi al Chittolina è stata una vera sorpresa.

Un tris di presentazioni quindi per i direttori Luca Tarabotto e Gianluca Olivieri, orgogliosi degli ultimi colpi messi a segno.

Tutti e tre i giocatori non hanno nascosto la loro soddisfazione per l'arrivo al Vado, complici le alte ambizioni in vista del prossimo campionato.

Sul fronte mercato dovrebbero arrivare a breve novità sui Vladimir Mikhaylovskiy, difensore centrale ex Sanremese, e su una nidiata di "under" del Frosinone.

La conferenza: