Calciomercato. Ecco Silvestri, il tasso del centrocampo della Cairese si alza ancora di più

Esattamente venti giorni fa vi abbiamo raccontato di come la Cairese fosse davvero vicino a ingaggiare un profilo importante come quello di Marco Silvestri.

Oggi è arrivato l'annuncio ufficiale per l'ex centrocampista del Ligorna, classe 1999, pronto a regalare ultereriore qualità alla mediana gialloblu.

Il comunicato:

La società A.S.D. CAIRESE 1919 comunica, ufficialmente, di essersi aggiudicata, per la stagione 2023/2024, le prestazioni del centrocampista, classe 1999, Marco Silvestri.

Cresciuto nel settore giovanile del Genoa C.F.C., vanta più di 30 presenze in serie C con la maglia dell’Avellino, durante le stagioni 2019/2020 e 2020/2021, ed oltre 70 presenze in serie D con il Ligorna, società con la quale ha affrontato le ultime due stagioni.