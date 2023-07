Pallanuoto. Mondiali di Fukuoka, l'Italia si scioglie negli ultimi due quarti: Francia battuta 13-6 all'esordio iridato

Ci sono voluti probabilmente alcuni minuti di troppo prima che il Settebello trovasse le giuste misure nella vasca di Fukuoka, ma l'esordio mondiale della squadra azzurra del CT Sandro Campagna si chiude con una netta vittoria ai danni della Francia, battuta 13-6 grazie a una prestazione in crescendo negli ultimi due quarti.

Avvio di gara contratto per i vicecampioni del mondo in carica, che chiudono il primo quarto sotto di una rete; anche i secondi otto minuti non partono sotto i migliori auspici, ma dal gol del 5-5 di Fondelli, mattatore di giornata con quattro centri, la musica cambia.

La seconda metà di gara è un monologo a tinte azzurre: Presciutti firma il vantaggio e a ruota segnano anche Fondelli, Cannella, Di Somma e Lorenzo Bruni: per il giocatore della Rari Nantes Savona una rete di pregevolissima fattura, con una splendida sciarpata a trafiggere Dubois.

La vittoria odierna permette al Settebello di ipotecare un posto ai quarti di finale, ma sarà vietato sbagliare nel prossimo impegno (mercoledì alle ore 02:00 italiane) contro il Canada.

Tabellino FIN:

Francia-Italia 6-13

Francia: Dubois, Saudadier, Crousillat 2 (1 rig.), Bouet 1, Khasz 2, T. Vernoux, Zivkovic, Bjorch, Marzouki 1, Cannone, Van Peperstraete, De Nardi, Fontani. All. Bruzzo.

Italia: Del Lungo, F. Di Fulvio, Velotto 1, Marziali 1, A. Fondelli 4, Cannella 2, Renzuto Iodice, Echenique, N. Presciutti 1, Bruni 1, E. Di Somma 2 (1 rig.), Condemi 1 (rig.), Nicosia. All. Campagna.

Arbitri: Putnikovic (Srb) e Zwart (Ned).

Note: parziali 3-2, 2-3, 0-3, 1-5. Superiorità numeriche: Francia 3/11 + 2 rigori di cui uno parato da Del Lungo (I) a Bouet nel quarto tempo, sul 6-13; Italia 4/7 + 2 rigori. Uscito per limite di falli Marziali (I) a 4'10 del terzo tempo. Ammonito il tecnico Bruzzo (F) nel terzo tempo. Fontani in porta per la Francia. Spettatori 300 circa.