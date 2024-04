Rari Nantes Savona: I giocatori chiamano il pubblico savonese per l'esordio playoff contro Brescia: "Tutti alla Zanelli vestiti di biancorosso!" (VIDEO)

Mercoledì 1° maggio prenderà il via l’ultima parte del Campionato quella delle Semifinali Play Off. L’incontro è di quelli da non perdere tra la seconda in classifica al termine del Round Scudetto, cioè la BPER Rari Nantes Savona, e la terza classificata, vale a dire l’A.N. Brescia. L’inizio dell’incontro è fissato alle ore 19,00 nella piscina “Zanelli” di Savona. Gara 2 si giocherà a Brescia mercoledì 8 maggio alle ore 20,00 mentre l’eventuale Gara 3 sarà ancora a Savona sabato 11 maggio alle ore 19,00. Sarà, quindi, come sempre, fondamentale l’apporto del pubblico savonese che può rappresentare l’ottavo uomo in vasca.

E l’invito a tutti gli appassionati parte proprio dai giocatori che hanno realizzato uno spot ad hoc: