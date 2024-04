Rari Nantes Savona. Campopiano a testa alta verso Berlino: "Gara più importante dell'anno, sappiamo di potercela fare" (VIDEO)

Ancora poco più di 48 ore e per la Rari Nantes Savona arriverà la gara più importante dell'anno: il ritorno dei quarti di finale di Len Cup tra le mura dello Spandau Berlino.

Una sfida che, tra tante curiosità personali, il vicecapitano biancorosso, Eduardo Campopiano, sta approcciando con la giusta dose di consapevolezza e ottimismo. Pur non brillando nella gara di andata, il team di Angelini è stato infatti sconfitto di misura, motivo per cui, con quattro tempi di livello, l'accesso alla final four può non apparire come una chimera.