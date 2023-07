Calciomercato. Simone Andreis riparte dal Sestri Levante, il centrocampista ingauno ha firmato per i Corsari

Simone Andrei continuerà a militare del calcio professionistico. Dopo l'esperienza passata nella scorsa stagione con la viterbese, il prodotto del settore giovanile dell'Albenga torna in Liguria per vestire la maglia del Sestri Levante.

L'operazione era già in via di definizione nel corso del fine settimana, ma stamane è stata ufficializzata. A dare il benvenuto al centrocampista ingauno è stato direttamente il presidente Stefano Risaliti.

La nota:

L'Unione Sportiva Sestri Levante 1919 annuncia il tesseramento di Simone Andreis (nella foto con il presidente Stefano Risaliti). Il neo centrocampista corsaro, 21 anni, è cresciuto nel settore giovanile dell'Albenga dove esordisce con la prima squadra in Eccellenza. Nonostante la giovane ha già indossato le maglie della Virtus Entella nel 2020-21 in Serie B (4 presenze), del Rimini nel 2021-22 in Serie D con cui vince il campionato (25 presenze e 1 gol) e della Virterbese nella passata stagione (24 presenze e 1 gol).