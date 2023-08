Sport e alimentazione viaggiano insieme per ottenere risultati e stare bene

Ormai è noto a tutti che da una corretta alimentazione deriva un maggiore benessere psicofisico, così come è conclamato che fare attività fisica faccia bene al corpo e alla mente. Va detto, però, che è solo quando si presta la stessa attenzione ad entrambi questi aspetti che si possono davvero raggiungere risultati straordinari.

Una dieta non supportata da attività fisica comporta un rallentamento degli obiettivi prefissati. Mentre chi pratica uno sport senza considerare il regime alimentare può addirittura incorrere in pericoli seri per la sua salute.

Per questo oggi chi pratica sport a livello agonistico o amatoriale non deve sottovalutare l’importanza di essere seguito da un nutrizionista, figura centrale nella vita di atleti e no. Innanzitutto, per preservare la salute dello sportivo, il nutrizionista stipula dei piani personalizzati che considerano: massa muscolare, massa grassa e altri fattori soggettivi.

Il nutrizionista è in grado di stabilire le dosi e la tipologia di cibo da assumere, ma anche valutare se è opportuno assumere integratori. Alla linea guida iniziale si aggiunge poi un monitoraggio costante, che consente di variare lo schema alimentare anche in base ai dati ottenuti ed analizzati nel corso del tempo.

La scelta di un buon nutrizionista acquista ancora più valore, se si considera che gli italiani hanno la spiacevole abitudine di darsi al fai-da-te in fatto di alimentazione, incappando spesso in sacrifici inutili con zero risultati e rischi per la salute.

Il tutto viene considerato, poi, non solo in vista delle performance che si desidera ottenere, ma soprattutto tenendo conto delle necessità e delle esigenze specifiche. Ecco perché il lavoro del nutrizionista abbraccia a 360° la vita dello sportivo. Dunque, anche nella fase post attività fisica, lo sportivo deve sapere quali sono gli alimenti che lo aiutano a recuperare le energie e ad affrontare il successivo allenamento.

Oggi lo sportivo può contare sul nutrizionista ogni qualvolta sorgono dubbi e incertezze. Inoltre, con i nuovi canali tecnologici si può decidere di essere seguiti dai migliori professionisti del settore. Si pensi anche a quanto sia semplice reperire online in pochi e semplici passi un nutrizionista sportivo a Milano per fissare un appuntamento. Grazie a siti web e piattaforme specializzate, è possibile reperire una lista di professionisti qualificati che operano nella zona, insieme alle informazioni relative alle loro competenze e specializzazioni.

La comodità di cercare un nutrizionista sportivo online sta nel fatto che si possono confrontare diversi profili e valutare le esperienze di altri sportivi che hanno avuto modo di usufruire dei loro servizi

In conclusione, il nutrizionista è per chi vuole mettersi in forma una figura importante e ancor più è imprescindibile per gli sportivi. Li aiuta a raggiungere i traguardi sperati, ma soprattutto a mantenere un ritmo alimentare tale da consentirgli di vivere in piena salute.