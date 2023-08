Un nuovo centrocampista per mister Fossati.

Pochi istanti fa la società bianconera ha confemrato l'ingaggio di Mathias Massoni, elemento classe 2004 nato a Cagliari.

Proprio in terra isolana Massoni ha vissuto le sue ultime esperienze con il Costa Orientale Sarda e il Calangianus.

Arriva invece dal Napoli Giovanni Ruggiero, difensore leva 2005.

Ruggiero, come riporta transfermarkt, ha collezionato 11 presenze in Under 18 e 7 in Under 17 con il club partenopeo.