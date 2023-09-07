Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Diffide e squalifiche dopo i primi incontri, multato il Borgio Verezzi

GARE DEL CAMPIONATO COPPA LIGURIA
GARE DEL 3/ 9/2023
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 3/ 9/2023
BORGIO VEREZZI - VADINO FOOTBALL CLUB
Il G.S.
Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;
Atteso che, dal medesimo referto emerge che il dirigente VACCARI Fabio della Società BORGIO VEREZZI, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione;
Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il dirigente VACCARI Fabio non risulta essere stato tesserato;
Visto l'art. 37 delle NOIF; 14/20
Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; DISPONE Di infliggere le seguenti sanzioni:
Inibizione di mesi uno al Signor VACCARI Fabio a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento;
Inibizione fino al 21 settembre 2023 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società BORGIO VEREZZI, Signor CAPELLO Marco;
Ammenda di Euro 200 alla società BORGIO VEREZZI, a titolo di responsabilità oggettiva. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.
Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci
GARE DEL 2/ 9/2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CUNEO GABRIELE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
A gioco fermo, tirava un pugno ed altre manate ad un avversario, senza conseguenze lesive
CIPRIANI MIRKO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
A gioco fermo, in reazione, tirava un calcio ad un avversario, senza conseguenze lesive
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE
DIFFIDA
GIUDICE MATTEO (ATLETICO QUARTO)
DI SOMMA CATELLO (F.C.LAVAGNA 2.0)
ANSELMO FEDERICO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
FARACI FRANCESCO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
SERPE LUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
BARONI FEDERICO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
GARE DEL 3/ 9/2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA' AMMENDA Euro 200,00
BORGIO VEREZZI V.D.G.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/ 9/2023
CAPELLO MARCO (BORGIO VEREZZI) V.D.G.
I AMMONIZIONE DIFFIDA
ARENA GIOSUE (ARCOLA GARIBALDINA)
MACCHIA DOMENICO (MILLESIMO CALCIO)
ALLENATORI I AMMONIZIONE DIFFIDA
PELLEGRINO GIUSEPPE (ALTARESE)
RATTALINO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)
BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO LEVANTE 1930)
GIUNTA GIUSEPPE (VADINO FOOTBALL CLUB)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SANFILIPPO DAVIDE (CORNIGLIANESE 1919)
VACCA CHRISTIAN (CORNIGLIANO CALCIO)
CODA ANDREA (IRON FOX AMEGLIESE)
PAPALEO ALESSIO (IRON FOX AMEGLIESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
MINUTO FEDERICO (ALBISSOLE 1909)
PROVATO JACOPO (ALTARESE)
VALLARINO MORENO (ALTARESE)
ALDROVANDI NICOLA (ARCOLA GARIBALDINA)
BELLOTTI SIMONE (ARCOLA GARIBALDINA)
FRANCO RICCARDO (AREA CALCIO ANDORA)
MODESTI OMAR (AREA CALCIO ANDORA)
TREVIA EMANUELE (AREA CALCIO ANDORA)
CUNEO ALESSIO (ARGENTINA ARMA)
GARIBALDI DIEGO (ARGENTINA ARMA)
ROTOLO CARMELO KEVIN (ARGENTINA ARMA)
CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
DELLA GIOVANNA LUCA (BARGAGLI SAN SIRO
) BIANCO LORENZO (BORGIO VEREZZI)
GASCO FILIPPO (BORGIO VEREZZI)
TORRENGO ANDREA (BORGIO VEREZZI)
POLANI MANUEL (BRUGNATO 1955)
BERTAGNA FILIPPO (CASARZA LIGURE)
TRAVERSARO LORENZO (CASARZA LIGURE)
PIZZORNO ENRICO (CELLA 1956)
ROGAI ANDREA (CELLA 1956)
ROGAI MATTIA (CELLA 1956)
GRASSI ANGELO (CEPARANA CALCIO)
DOCI GENTIAN (CITTA DI SAVONA)
RIZZO ALESSANDRO (CITTA DI SAVONA)
BONA MATTEO (CORNIGLIANESE 1919)
PUGLIESE ALESSANDRO (CORNIGLIANESE 1919)
RASERO GIANLUCA (CORNIGLIANESE 1919)
SERPENTINI EMANUELE (CORNIGLIANO CALCIO)
VIRGA JACOPO (CORNIGLIANO CALCIO)
AIT MOUSSA ILYAS (FOLLO FOOTBALL CLUB)
EVANGELISTI LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
MACCIONE MARCO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
RAIOLA DAVIDE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
BELMONTE MARCO (LETIMBRO 1945)
GIUSTO LORIS (LETIMBRO 1945)
RUSSO ARTIMAGNELLA ANDREA (LETIMBRO 1945)
VERGARI SAMUELE (LIDO SQUARE F.B.C.)
BERTUZZO MATTEO (MILLESIMO CALCIO)
DEGL INNOCENTI LEONARDO (MULTEDO LEVANTE 1930)
GIULIANINO ROBERTO (MULTEDO LEVANTE 1930)
PARODI ANDREA (MULTEDO LEVANTE 1930)
AIELLO ANTONIO (OLD BOYS RENSEN)
CANEPA VALTER (OLD BOYS RENSEN)
COSTA EDOARDO (OLD BOYS RENSEN)
PASTORINO PIETRO (OLD BOYS RENSEN)
SILVESTRINI GIOVANNI (OLD BOYS RENSEN)
GATTO CHRISTIAN (OLIMPIC 1971)
VIGOGNA PAOLO (OLIMPIC 1971)
DE COL IVAN (ONEGLIA CALCIO)
FILIBERTO SIMONE (ONEGLIA CALCIO)
BASTONI FABIO (PLODIO 1997)
FONTANA GIOVANNI (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
TUCI KEVIN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
ANDREANI DANIELE (RICCO LE RONDINI)
BAIARDI GIULIO (RICCO LE RONDINI)
DALFORNO MARCO (RICCO LE RONDINI)
QUEZADA MENDOZA SAMUEL (RICCO LE RONDINI)
LAGUNA EDOARDO (ROSSIGLIONESE)
PASTORINO NICOLO (ROSSIGLIONESE)
DEL CARRIA FRANCESCO (SANTERENZINA)
GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)
VICINI GIACOMO (SANTERENZINA)
GIAMPA LUCA (VADINO FOOTBALL CLUB)
LICATA FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)
MANCA FLAVIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORO)
MINEO MATTEO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
BASTITA DAVIDE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)
CAPUZZI TERRY (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)