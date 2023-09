Finale, lavori finiti al controsoffitto: al PalAlessia riprendono le attività col pallone

Terminati i lavori alla controsoffittatura, al PalAlessia di Finale Ligure a precisa distanza di otto mesi si potrà tornare a svolgere anche le attività con la palla.

E' stata infatti revocata l'ordinanza del sindaco Ugo Frascherelli che, dallo scorso 13 gennaio, vietava nella struttura di via per Calice sia gli allenamenti che le partite degli sport che prevedevano l'utilizzo di un pallone, dopo che un colpo con un oggetto a una lastra aveva causato alcuni distacchi di materiale dal tetto della struttura.

La ditta Saisef di Mondovì, assegnataria dei lavori iniziati nello scorso mese di agosto, ha portato a termine la prima frazione riguardante l'interno della palestra permettendo alla Polisportiva del Finale di far riprendere la stagione sportiva di diverse società come basket e pallavolo.

Ora per completare l'intervento di restyling, per il quale il quadro economico complessivo è pari a circa 300mila euro tutti provenienti da risorse comunali, mancano i lavori all'esterno per cancellare definitivamente i problemi alla copertura.

L'ipotesi più probabile pare essere ora la sospensione temporanea del cantiere con ripresa alla fine della stagione sportiva per non impattare in alcun modo sulle attività. La decisione definitiva tra Comune e Polisportiva dovrebbe però arrivare nei prossimi giorni.

La buona notizia è che comunque le attività potranno ora riprendere come di consueto.