Pallanuoto, Coppa Italia. La RN Savona è un rullo compressore, anche Trieste ko (14-8)

Dopo i netti i successi con Quinto (15-5) e De Akker Bologna (17-10), la Bper Rari Nantes Savona si conferma anche nel terzo match del girone A del turno di qualificazione di Coppa Italia.

Alla "Giuva Baldini" di Camogli i ragazzi di Alberto Angelini hanno superato 14 a 8 la Pallanuoto Trieste in un match che ha visto grandi protagonisti Bruni, Campopiano e Guidi (tutti andati a segno per 3 volte) ma anche i nuovi Figlioli e Erdelyi a segno entrambi con una doppietta. In gol anche Durdic.

La prima fase della coppa nazionale per Nicosia e compagni (già sicuri del passaggio al turno successivo) si chiuderà domani sera, alle 19.15, con la sfida ai padroni di casa della Rari Nantes Camogli.





Questo il tabellino della partita.



RN Savona-Pallanuoto Trieste 14-8

RN Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Figlioli 2, Vavic, Rizzo, Urbinati, Bruni 3, Campopiano 3, Guidi 3, Durdic 1, Erdelyi 2, Da Rold, Cora. All. Angelini

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic, Vrlic 1, Valentino, Dasic 1, Liprandi, Razzi 2, Marziali 1, Bini 1, Mladossich 2, Caruso. All. Bettini

Arbitri: L. Bianco e Colombo



Note: parziali 5-1, 4-2, 3-2, 2-3.