Pallanuoto. Il grande ex Matteo Aicardi spinge i biancorossi: "Rari, a Berlino puoi farcela!" (VIDEO)

Bper Rari Nantes Savona - Pro Recco di sabato scorso è stata anche l'occasione per rivedere dalle parti di Corso Colombo Matteo Aicardi. Il pallanuotista oggi in forza alla compagine recchellina, infatti, dal 2006 al 2012 ha indossato la calottina biancorossa: "È sempre bello tornare a Savona, ad un passo da casa mia a Loano - le parole del centroboa - è bello perché la squadra quest'anno è molto forte e il pubblico risponde come ai tempi d'oro, quindi sono molto contento".

Nella sua militanza savonese, Aicardi ha vinto per ben due volte la Len Euro Cup. Il ritorno alla "Zanelli" è stato anche l'occasione per parlare del prossimo match europeo che attende i ragazzi di Alberto Angelini contro lo Spandau Berlino: "Una partita molto difficile perché gli avversari sulla carta sono molto forti, però le possibilità di passare il turno ci sono anche se si gioca in trasferta: la Rari è partita solo un po' male nella partita in casa, ma ci sono buone chances".