Calcio. Serie D, il Vado trova gol e prima vittoria in campionato: Lo Bosco mattatore al 90°, Ticino ko 2-1

VADO - TICINO 2-1 (22' Mikhaylovskiy, 90' Lo Bosco - 31' Capano)

FINISCE QUI! PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO PER IL VADO, CHE BATTE IL TICINO 2-1 GRAZIE AL GOL DECISIVO DI LO BOSCO AL 90'. DI MIKHAYLOVSKIY E CAPANO LE ALTRE DUE RETI NEL PRIMO TEMPO

93' Aperi di testa trova la respinta decisiva di un difensore rossoblu, si salva il Vado

91' cinque di recupero, esce proprio Lo Bosco per far spazio a Cannistrà. Si copre Mancini per l'ultimo assalto del Ticino

90' LO BOSCOOO! LO SQUILLO DEL CAPITANO! 2-1 VADO! Casazza col contagocce mette in mezzo un pallone perfetto che il numero nove rossoblu scaraventa col sinistro alle spalle di Harrasser.

88' Casazza per un esausto Spanu, ultime mosse dalla panchina

87' cross sul secondo palo dove Lo Bosco colpisce al volo di prima intenzione, soluzione dal coefficiente di difficoltà altissimo e la palla termina alle stelle

87' fallo di mano di Marinari, punizione per il Vado dalla trequarti, Dodaro come sempre sul pallone

86' Longhi colpisce di testa anticipando il diretto marcatore sul primo palo, sfera alta

84' più Vado che Ticino in questa ripresa, ai rossoblu sta mancando cattiveria negli ultimi venti metri

82' fallo di Spanu su Maltoni, riparte il Ticino con Carobbio incita i suoi a gran voce

80' ultimi dieci di partita, regna l'equilibrio tra due squadre che provano comunque a vincerla. Dentro Donaggio nel Vado, esce Costantino

75' Aperi lanciato in profondità da Sansone, pallone troppo lungo e l'occasione sfuma

73' annullato a Costantino il gol del 2-1, fischiato un fallo in attacco che lascia qualche dubbio

71' Valagussa per Cenci, primo cambio ordinato da Mancini

68' Lo Bosco di forza se ne va in mezzo a un paio di avversari e premia la consueta sovrapposizione di Spanu, cross basso in mezzo sul quale né Cenci, né Costantino riescono ad intervenire per questioni di centimetri

67' ammonito Zaccariello

66' Sansone per Gonzalez, sostituzione tra "big" in casa Ticino. Spazio anche a Salducco al posto di Capano

64' cross di Codutti che pesca sul versante opposto Spanu, controtraversone in mezzo direttamente tra le braccia di Harrasser

61' Dodaro sul taccuino dell'arbitro, trattenuto Aronica

59' primo cambio ordinato da Carobbio, entra Aperi, altro grande ex di giornata, al posto di Bugno

57' Peretti di testa anticipa Bugno pronto a colpire ad altezza secondo palo, il Ticino sta provando ad alzare i ritmi

54' benda bianca in testa prima di rientrare in campo per il numero dieci, nel frattempo si scaldano tutti i componenti delle due panchine

53' a terra un giocatore del Ticino, intervengono i sanitari della panchina piemontese per verificare le condizioni di Buongiorno.

49' punizione per il Vado da una mattonella interessante per il mancino di Dodaro, sinistro fuori misura che non impensierisce Harrasser

46' si riparte sotto una fitta pioggia

SECONDO TEMPO

Con una pioggia che sta aumentando minuto per minuto, le squadre vanno al riposo sul parziale di 1-1

45' due minuti di recupero

43' ritmi nel complesso non elevati e squadre che si accendono solo a sprazzi, ai punti qualcosina di più da parte del Ticino

39' movimenti collaudati della passata stagione tra Spanu e Lo Bosco: l'esterno classe '02 si inserisce coi tempi giusti mettendo in mezzo un pallone velenoso che Harrasser riesce a neutralizzare in due tempi

37' Ticino pericoloso con Bugno: il numero ventitre piemontese sbuccia di testa il pallone sulla punizione battuta da Gonzalez, Fresia lascia sfilare sul fondo

35' giallo per Costantino, ma resta qualche dubbio sul destinatario dell'ammonizione: era stato Dodaro a commettere fallo su Siciliano lanciato in ripartenza...

33' Scuderi di Verona richiama mister Carobbio in panchina, sul fronte opposto piuttosto tranquillo Renato Mancini

31' IL PAREGGIO DEL TICINO: segna l'ex di turno Capano che, indisturbato, raccoglie il pallone al limite dell'area piccola spiazzando Fresia con un piattone destro che rimette il risultato sui binari della parità

28' la prima vera azione manovrata del Vado porta la firma di Dodaro-Lo Bosco e Spanu, il motorino sardo imbuca per il capitano rossoblu che controlla di punta venendo poi anticipato sul più bello dal poertiere piemontese

27' annullato ad Aronica il gol del pareggio, posizione di fuorigioco sul tiro di Buongiorno deviato da Capone

22' MIKHAYLOVSKIY! VADO IN VANTAGGIO! Colpo di testa vincente del difensore ex Sanremese, bravo ad intercettare un tiro cross di Codutti smorzato da un difensore avversario. Nulla da fare per Harrasser, la squadra di Mancini si porta sull'1-0

20' scatta il cartellino anche per Bugno, punizione Vado dalla trequarti, cross di Dodaro allontanato dalla difesa del Ticino

18' ancora il centravanti rossoblu prova ad incornare la sfera sul traversone di Fatnassi questa volta dalla sinistra, nessun problema per la porta ospite

16' il primo squillo del Vado: cross dalla destra di Codutti, Costantino stacca al limite dell'area piccola sfiorando il palo alla destra di Harrasser, comunque in traiettoria

15' Capano pescato tra le linee, sinistro da fuori murato da Capone

10' ammonito Cenci, intervento in ritardo su Bugno

8' comando delle operazioni in mano alla squadra di Carobbio, Vado guardingo e che al momento cerca di ribattere colpo su colpo ai tentativi dei piemontesi

4' tra i rossoblu si rivede dal primo minuto Spanu, con Peretti preferito a Cannistrà nel terzetto difensivo. Novità Costantino in attacco, l'ex Pinerolo gioca al fianco di capitan Lo Bosco

3' punizione dei piemontesi con il colpo di testa di Aronica che taglia tutta l'area piccola, nessun problema per Fresia

1' si parte! Vado in completo bianco, Ticino in tenuta verde

Formazioni:

VADO: Fresia; Peretti, Capone, Mikhaylovskiy; Codutti, Cenci, Dodaro, Fatnassi, Spanu; Lo Bosco, Costantino

A disposizione : Romano, Cannistrà, Donaggio, Szyska, Carastro, Casazza, Valagussa, Calcagno, Pera

Allenatore : Mancini

TICINO: Harraser, Aronica, Zaccariello, Buongiorno, Capano, Marinari, Himenez, Gonzalez, Siciliano, Bugno, Longhi

A disposizione : Ajradinoski, Bobbo, Maltoni, Colombo, Aperi, Salducco, Straccio, Svystelnyk, Sansone