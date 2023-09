Scegliere il giusto metodo di pagamento nei casinò online: un manuale per i giocatori d'azzardo

Scegliere il giusto metodo di pagamento nei casinò online può essere motivo di grande incertezza. Rispetto al passato, quando le opzioni erano parecchio limitate, oggi se ne contano tantissime.

Ognuna presenta delle peculiarità specifiche, che le rendono adatte a una certa tipologia di pubblico. Le compagnie leader dei vari sistemi di transazione condividono la stessa attenzione ai dettagli, ma lo manifestano mediante un “linguaggio” differente.

A prescindere dai gusti del singolo scommettitore, gli standard conseguiti dagli operatori della filiera sanno soddisfare anche i più critici. Mentre certi canali sono consolidati da anni, alcune realtà hanno iniziato a riscuotere l’attenzione generale nel recente periodo.

Si consideri, per esempio, i casinò con Apple Pay, ora in via di diffusione. Sebbene ancora in pochi accettino il sistema di transazione, i recenti sviluppi prefigurano un vasto successo.

Le stesse considerazioni valgono in merito a opzioni come MiFinity e molte altre. Ciascuno di loro vanta delle peculiarità ben specifiche, tali da differenziarle. Effettuare un confronto a prescindere non è, di conseguenza, possibile, in quanto operano su territori diversi.

Per assumere una scelta in piena consapevolezza sarebbe, dunque, il caso di interrogarsi prima su quali sono i propri gusti ed esigenze. Soltanto una volta fatta chiarezza dentro di sé, vi sarà modo di prendere la giusta decisione.

Nel corso dei paragrafi seguenti passeremo, perciò, in rassegna le varie metodologie disponibili, dalle classiche alle soluzioni di ultimo grido, esplose da poco.

Bonifico bancario

È la modalità più classica, quella a cui sono legate soprattutto le vecchie generazioni di giocatori. Ha il pregio di garantire degli ottimi livelli di sicurezza e per chi desidera utilizzare qualcosa di familiare costituisce una signora opzione. Tuttavia, risente anche di alcune criticità, le quali andrebbero prese in considerazione nel momento di prendere una scelta.

In particolare, il bonifico soffre di lunghi tempi di attesa. Difatti, le pratiche burocratiche imposte dal sistema richiedono diversi giorni, il che stona un po’ con la velocità connaturata nei portali di gambling online.

Se il conto è vuoto, prima di tentare la fortuna toccherà lasciar passare un po’ di giorno, intorno ai 2-3 lavorativi. Fino ad allora toccherà attendere, a malincuore, il completamento delle operazioni. Addirittura, in determinati casi l’attesa sale fino a 5-6 giorni, il che va a togliere un po’ di fascino alle piattaforme in questione.

Carte di credito e di debito

A propria volta, le carte di credito e di debito rientrano nella filosofia “old school”. Valgono grossomodo le stesse considerazioni fatte in merito al bonifico bancario, dalla loro semplicità di utilizzo alle lente tempistiche. Qualora non si abbia assoluta intenzione di padroneggiare i sistemi evoluti dell’epoca attuale, può avere ancora senso adoperarla.

Tuttavia, le criticità connaturate lasciano abbastanza a desiderare. Per quanto l’ignoto tenda a lasciare sempre un po’ di preoccupazione, sarebbe opportuno valutare delle alternative. I circuiti principali di solito accettati sono quelli Visa, MasterCard ed eventualmente Maestro.

eWallet

Altrimenti chiamati portafogli elettronici, gli eWallet presentano lo stesso meccanismo del portafoglio tradizionale, ma adattato al contesto digitale. È possibile, dunque, associare anche i dati delle carte di credito e di debito, nonché dei conti bancari.

Sceglierle conviene per numerose ragioni, tra cui la facilità dell’uso, la flessibilità e la velocità del processo. Inoltre, per loro stessa natura vantano una sicurezza superiore con la crittografia delle rispettive credenziali.

Dopo avervi effettuato l’accesso, all’utente viene, quindi, permesso di selezionare in totale libertà il canale di pagamento preferito. Hanno il vantaggio di semplificare notevolmente le procedure, con un risparmio non indifferente di tempo.

L’esempio più rinomato è PayPal, di estremo utilizzo in ogni angolo del Pianeta. In parallelo, hanno guadagnato parecchia visibilità pure Skrill e Neteller, delle realtà consolidate nel campo.

eVoucher

Le carte prepagate di nuova concezione, chiamate col nome di eVoucher, rispondono già meglio alla domanda attuale. Difatti, hanno il pregio di essere immediate e pure dal punto di vista della sicurezza hanno un “asso nella manica”. Laddove l’hacker ottenga accesso alle credenziali personali, avrà accesso solo all’importo caricato sulla carta.

Eseguire la ricarica è questione di pochissimo, giusto il tempo di recarsi presso qualunque negozio (fisico o virtuale) ed effettuare l’ordine. A pagamento avvenuto, verrà assegnato un codice univoco da inserire sul sito dell’erogatore della carta. Tra gli eVoucher godono di buona fama Paysafecard, Neosurf e MiFinity.

Criptovalute

Chiudiamo con il sistema più all’avanguardia e discusso, cioè le criptovalute. Che in tanti associano subito al Bitcoin, nonostante costituiscano giusto un tipo di criptovaluta, la numero uno al mondo.

Ha avuto il merito di portare l’intera famiglia al mainstream, quando prima del suo avvento le monete digitali venivano ritenute una semplice utopia. Poi è giunto il turno di Ethereum, Litecoin, Ripple e compagnia, ma senza il Bitcoin non avrebbero avuto lunga vita.

Le opinioni del pubblico in proposito si spaccano in due grandi fazioni, con tesi entrambe condivisibili. Gli scettici ne criticano l’elevata volatilità, poiché non interviene nessun operatore esterne, il che favorisce le manovre speculative degli investitori.

La quotazione dipende solo dal mercato, dal rapporto tra domanda e offerta, il che si può tradurre in un’occasione nella prospettiva degli scommettitori. Se conservati all’interno del portafoglio le crypto potrebbero, infatti, aumentare sensibilmente di valore in futuro.

Tra i pregi si evidenziano, invece, la velocità delle transazioni, nonché l’anonimato. Chiunque abbia a cuore la tutela della sua privacy li troverà quantomeno interessanti, data la difficoltà nel ricostruire le movimentazioni di denaro del proprietario. Un’operazione alla portata di pochissimi tecnici, a differenza degli strumenti canonici.