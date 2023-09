Anche Assonautica a sostegno della Jet Ski Therapy di Fabio Incorvaia

Domenica 17 settembre Assonautica Provinciale di Savona ha collaborato con il 7 volte campione del mondo di moto d'acqua Fabio Incorvaia nell'ultimo appuntamento del 2023 con la Jet Ski Therapy.

"I nostri soci hanno dato ai 'campioni' di Fabio Incorvaia la possibilità di fare un giro in barca prima dell'attesissimo giro sulla moto d'acqua. Si tratta di in un evento difficile da descrivere a parole, per rendersi conto di ciò che rappresenta bisogna essere lì, sentire le grida dei ragazzi, vedere i loro sorrisi, cogliere gli sguardi che si scambiano con Fabio Incorvaia, sguardi d'intesa e di complicità perchè lui percepisce che ciò che vogliono è sentirsi liberi da tutto, liberi di volare sulle onde sentendo l'adrenalina che sale, liberi di abbandonarsi completamente, di allargare le braccia per sentire ancora di più il vento e gli spruzzi, di affidarsi con completa fiducia al loro supereroe", spiegano da Assonautica.

Sulla locandina è scritto “Perché con la follia si possono realizzare grandi sogni”, e i commenti apparsi sui social media dimostrano quanto sia vero questo concetto. Daniela scrive: "Proprio grazie alla follia che mi appartiene oggi ho scelto di prendere la libertà che regala l'acqua lasciando le catene sulla terra ferma..."; Nadia aggiunge: "Grazie Fabio Incorvaia per realizzare questo grande sogno per i nostri ragazzi che ritornano sempre a casa con la felicità negli occhi e nel cuore, si sentono forti e realizzati nel fare una cosa coraggiosa per loro, dunque li fai sentire tutti come li chiami tu: campioni. Dare la possibilità di prendere la libertà dell'acqua lasciando a terra le catene, regalare ad una mamma la gioia di leggere la felicità negli occhi dei figli... sono bellissimi regali che acquistano un valore immenso quando i destinatari sono persone che giornalmente devono affrontare una vita non certamente facile".

"Non ci rimane che che ringraziare tutto lo staff della Jet Ski Therapy, tutte le organizzazioni e istituzioni che sostengono l'evento, Radio Jasper e i nostri soci. Con le loro barche hanno collaborato a rendere felici tante famiglie. Un grande grazie a Fabio Incorvaia per averci voluti vicini in questa splendida esperienza, che ripeteremo molto volentieri", concludono da Assonautica.