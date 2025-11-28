Nuoto, FISDIR: un grande Federico Minnai domina a Loano, per lui un doppio primato italiano

Si sono conclusi a Loano i Campionati Italiani FISDIR di nuoto in vasca corta, appuntamento nel quale Federico Minnai è sceso in acqua in tre prove: 50 rana, 100 farfalla e 50 farfalla. Il bilancio della sua partecipazione è di assoluto prestigio: tre medaglie d’oro accompagnate dalla conquista di due nuovi primati italiani, ottenuti rispettivamente nei 50 rana e nei 100 farfalla della categoria II3.

Minnai, portacolori dei Nuotatori Genovesi, è stato inoltre convocato per prendere parte alla staffetta 4×50 stile libero insieme ad altri tre nuotatori della stessa categoria (II3), tutti inseriti nel giro della nazionale FISDIR in vista dei prossimi Campionati Europei, in programma a luglio in Polonia nell’ambito delle Virtus Summer Games 2026, che si svolgeranno a Bydgoszcz.