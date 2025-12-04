Vela. A Savona la XLIII Regata di Natale – Trofeo Renzo Peri e Claudio Losito

Domenica 7 dicembre 2025 Savona ospiterà la XLIII Regata di Natale – Trofeo Renzo Peri e Claudio Losito, uno degli appuntamenti velici più tradizionali del ponente ligure. L’evento è organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Savona insieme al Varazze Club Nautico, su delega della Federazione Italiana Vela.
Iscrizioni e quote di partecipazione
Le iscrizioni dovranno essere presentate entro il 5 dicembre 2025, preferibilmente online attraverso il modulo dedicato:
https://form.jotform.com/252725743186362
In alternativa, è possibile rivolgersi alle segreterie delle società organizzatrici:
L.N.I. Savona – Tel./Fax 019.801311
Varazze Club Nautico – Tel. 335 5634530
Regolamenti e campo di regata
La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante Albissola, nel pieno rispetto dei regolamenti previsti dalla FIV e da World Sailing. Verranno applicati:
Regolamento di Regata World Sailing in vigore
Normativa Federale per la Vela d’Altura
Regolamento ORC vigente
Bando e Istruzioni di Regata
Normativa FIV per l’attività sportiva organizzata in Italia
Imbarcazioni ammesse e requisiti
Potranno partecipare gli yacht d’altura con L.O.A. pari o superiore a 6 metri, muniti di:
Certificato ORC International o Club, oppure
Rating FIV Powered by ORC (richiedibile alla segreteria del VCN con adeguato anticipo)
Tutti i membri dell’equipaggio dovranno essere in possesso di tessera FIV valida con visita medica.
Ogni imbarcazione dovrà inoltre disporre di una copertura assicurativa minima di 1.500.000 €.