Vela, I Zona. Completato il percorso per i futuri allenatori di club

Si è concluso domenica 30 novembre il percorso formativo che ha coinvolto quattordici aspiranti Allenatori di Club. A partire da giovedì, i partecipanti hanno seguito un programma intenso che ha alternato lezioni in aula, attività pratiche e momenti di lavoro individuale.

La formazione si è chiusa con le due prove finali: un esame scritto e un colloquio orale, svolti entrambi nell’ultima giornata. Il gruppo ha mostrato un coinvolgimento costante e, grazie all’atmosfera collaborativa instaurata in aula, il corso ha favorito un confronto ricco e costruttivo con i docenti. Le interazioni hanno permesso di ampliare le competenze dei partecipanti e di aprire nuove prospettive anche su temi già noti.

I dirigenti della I Zona hanno voluto rivolgere un ringraziamento speciale a: Michele Casano, Ross Elwood, Carlotta Ferrari, Lorenzo Ferro, Silvia Ghigliazza, Luca Giallanza, Giacomo Giribaldi, Thomas Guaitolini, Elisa Madesani, Matteo Mulone, Francesco Oliva, Alessandro Russo, Giorgio Serra e Filippo Tosi.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto rivolto anche ai formatori del Settore Formazione Nazionale, che con professionalità e dedizione hanno guidato il percorso, contribuendo a farne un’esperienza di alto profilo per tutti i futuri Allenatori di Club.

"Complimenti ai nuovi Allenatori per il traguardo raggiunto: possa essere l’inizio di un cammino ricco di soddisfazioni".