Volley, Serie C. Tanto lavoro in casa VBC Savona, Coco: "Coppa buon test per capire dove siamo; quest'anno dobbiamo alzare l'asticella"

Il grande colpo di mercato Zappavigna si è subito integrato nel gruppo: “La società quest’estate ha fatto un grande lavoro sul mercato, ora spetta a noi ripagare i loro sforzi mettendo in campo tutti noi stessi. Sono felice per il gruppo che è stato allestito, esperienza e gioventù che ci aiuterà a fare un piccolo cambio generazionale. Soprattutto i più giovani saranno fondamentali, perché avranno grandi margini di crescita e potranno darci quel qualcosa in più nei momenti del bisogno. Mi aspetto una stagione dura dove però allo stesso tempo potremo dire la nostra, coach Lemmi ci fa lavorare sodo, noi dobbiamo continuare su questa linea perché è sicuramente il modo migliore per toglierci delle soddisfazioni”.