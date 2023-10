Calcio. Eccellenza. Partita folle al "De Vincenzi", l'Arenzano batte 2-1 la squadra di Cocco

PIETRA LIGURE - ARENZANO 1-2 (Tona 46' - Rezi 30', Damonte L. 67')

52' FINISCE QUA! L'ARENZANO ESPUGNA PIETRA LIGURE

52' Mehmetaj se lo mangia di testa da pochi passi

47' giallo per mister Cocco

45' Sei minuti di recupero

45' Arenzano in nove, fuori dal campo Risso, sorretto dai compagni e portato in panchina

44' si gioca il tutto per tutto il Pietra, gli ospiti rinforzano il fortino

42' Damonte '96 per Damonte L. nell'Arenzano. Nel Pietra De Boni e Mehmetaj per Pili e Guaraglia

40' esito identico, riparte l'Arenzano in questo caso, ma Risso spreca e commette fallo

39' ristabilita la parità numerica in campo, ingenuità del numero 7. Rovere sul pallone, ribattuta e poi sul pallone dinuovo il dieci che subisce fallo, altra punizione

38' SECONDO FALLO IN POCHI MINUTI, ROSSO PER BRUZZONE, PUNIZIONE DAL LIMITE PIETRA

37' giallo per Bruzzone

36' Anich da posizione defilata, Porta respinge

35' Pescio per Andreetto, poco prima ancora L. Damonte, che riesce a liberarsi di Tona in area e prova poi il tiro a giro sul secondo palo, palla a lato

33' Ci riprova Lorenzo Damonte, blocca Vernice

32' angolo Arenzano, murato Risso, ci sta provando il Pietra, ora che la spinta ospite sembra essersi affievolita

29' Lagorio al posto di Pellicciari, altro cambio di Corradi

27' agonismo a livelli altissimi, pugno alla panchina per Cocco che sfoga in questo modo l'errore dal dischetto

26' SBAGLIA AYALAS! INTUISCE L'ANGOLO SINISTRO CARLO PORTA!

25' RIGORE PIETRA! DOPO UN CONTATTO DUBBIO SU ROVERE, L'ARBITRO FISCHIA UN INTERVENTO SU TONA

24' premiato il buon avvio nella ripresa della squadra di Corradi

22' PASSA L'ARENZANO CON LORENZO DAMONTE! TIRO A GIRO COL DESTRO DAL LIMITE CHE VA A INFILARSI ALLE SPALLE DI VERNICE

20' si è un po' spenta la spinta del Pietra emersa verso fine primo tempo, meglio l'Arenzano

19' la prima mossa di Cocco è Anich per Gasco

18' Damonte '95 per Cicirello negli ospiti

12' entra Risso per Rezi, fuori fisicità e dentro velocità nell'Arenzano. In precedenza, cross di Dominici per Rovere, che non riesce a deviarla bene da sotto porta, Porta raccoglie poi

9' riparte l'Arenzano con J. Lupi dopo una punizione a favore del Pietra, il neo entrato viene steso da Rovere che viene ammonito

6' ancora Arenzano, cross di Bruzzone verso Rezi, stacco alto sopra la traversa

5' arriva al tiro Jacopo Lupi, entrato con il piglio giusto in questi primi minuti

4' partito bene l'Arenzano, subito un azione manovrata in avanti, fermato tutto però per un fallo in attacco

16:06 ripartiti

Dentro Jacopo Lupi al posto di Barisone

SECONDO TEMPO

48' chiude in avanti il Pietra, termina qua la prima frazione, biancocelesti galvanizzati dopo la rete, ci sarà da divertirsi nella ripresa

46' PAREGGIA IL PIETRA! LANCIO DI PILI, SPONDA DI DOMINICI PER TONA CHE INSACCA!

45' quattro di recupero

44' altro dialogo Cicirello - Rezi, corner Arenzano.

42' Cicirello, Barisone e poi Rezi che prova dal limite, tiro sopra la traversa

41' ci prova Dominici, blocca a terra Porta

40' sti sta facendo sentire anche Cocco con l'assistente, temperatura raddoppiata al De Vincenzi

37' tanto nervosismo ora in campo, rischia di prendere il sopravento sul Pietra

36' altro cross tagliato dell'Arenzano che sfiora il raddoppio con Lupi e poi Barisone, entrambi però, non ci arrivano

34' Insolito infuriato durante l'uscita dal campo, il giocatore afferma che è stato espulso per una bestemmia

32' ESPULSO GIMMY INSOLITO! ROSSO DIRETTO DOPO UN COLLOQUIO TRA ASSISTENTE E ARBITRO. L'assistente, con la bandierina alzata, non è stato visto dal direttore di gara, l'azione dell'Arenzano è proseguita fino a che non è stato notato, dopodichè il colloquio e il cartellino sventolato

31' qualche lamentela degli ospiti per un colpo ad un giocatore a palla lontana, nessun cartellino però e sfera a Vernice

30' AVANTI L'ARENZANO! CROSS DALLA SINISTRA CHE ARRIVA A REZI CHE TROVA LE DEVIAZIONE VINCENTE

28' angolo Pietra dopo una bella trama. Palla in mezzo respinta, Guaraglia ci prova dal limite, tentativo sbilenco

27' chiude bene gli spazi l'Arenzano che cerca sempre di ripartire una volta conquistata palla, sta mancando però, la precisione in fase di ripartenza

23' tanti i richiami da parte dei due allenatori verso i loro giocatori, intanto, confermata la difesa a tre sia da una parte che dall'altra

18' tanti contrasti duri, nessuno tira indietro la gamba, bene l'approccio di entrambe

15' spallata di Padovan energica ma non fallosa sul lancio verso Dominici, poi il difensore si scontra con Porta che rimane giu. Si riprende poi con nulla di grava per fortuna

10' ci prova anche Rovere da fuori, tiro che termina largo

9' pericoloso l'Arenzano con un cross tagliato che arriva fino al secondo palo dove Barisone non riesce a staccare da ottima posizione

5' subito un bel avvio, premesse rispettate. Da segnalare un contatto in area su Tona e un tiro di Insolito alto

1' partiti

Al "De Vincenzi", si affrontano Pietra Ligure ed Arenzano, con i padroni di casa alla ricerca del primo successo in campionato con un'arma in piu: Joel Anich. Dall'altra parte, c'è un Arenzano imbattuto, che anche oggi venderà cara la pelle.

FORMAZIONI

PIETRA LIGURE: Vernice, Andreetto, Pili, Ayalas, Tona, Insolito, Dominici, Rovere, Guaraglia, Odasso, Gasco.

A disposizione: Duberti, Lufi, Puddu, Mehmetaj, Anich, Pescio, Melegazzi, Franco, De Boni.

Allenatore: Cocco

ARENZANO: Porta, Barisone, Damonte, Calcagno, Pirozzi, Padovan, Bruzzone, Lupi A., Rezi, Pellicciari, Cicirello.

A disposizione: Gravano, Biancato, Vierci, Pesenti, Damonte, Damonte, Lupi J., Risso.

Allenatore: Corradi

Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)

Assistenti: Federico Di Benedetto (Novi Ligure) - Giorgio Galanta (Genova)