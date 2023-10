Calcio. Veloce, esordio agrodolce in Coppa Liguria, mister Ghione: "Ci siamo innervositi, l'obiettivo è il salto di categoria"

Esordio agrodolce per la Veloce nella prima partita della Coppa Liguria di Seconda Categoria per un rocambolesco 2-2 interno contro il Borghetto. I savonesi, reduci da una brutta retrocessione, hanno voglia di riscatto chiamando in panchina l'esperto Ghione e il debutto ha visto aspetti positivi, aspettando il via del campionato.

"Abbiamo disputato un primo tempo praticamente perfetto - ha analizzato il tecnico - prendendo un palo e sbagliato almeno tre occasioni pulite. Poi come spesso accade c'è l'episodio fa girare la partita, subìto il pareggio ci siamo innervositi e la partita è diventata sporca a tratti cattiva. Noi non possiamo regalare energie nervose in proteste e litigi, dobbiamo giocare a calcio sempre, l'aspetto mentale è l'unica cosa negativa insieme al brutto infortunio di Isaro, il resto fa parte della nostra crescita".

"L'obbiettivo è il salto di categoria, dobbiamo capire velocemente che non basta chiamarsi Veloce e che proprio per il blasone della società tutti giocheranno la partita della vita contro di noi. In più sarà un girone corto con tante buone squadre come Dego, Rocchettese e Mallare su tutte. Abbiamo le qualità per giocarsi qualcosa di importante, dobbiamo acquisire l'atteggiamento per sfruttarle".

Da segnalare l'infortunio al giocatore della Veloce Isaro che sarà sottoposto ad una risonanza per capire l'entità dell'infortunio al ginocchio.