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Calcio | 05 agosto 2026, 12:56

Calciomercato | Albingaunia, ci sono le ufficialità di Piu e Cassini, presi anche i giovani Iberti e Massa

Calciomercato | Albingaunia, ci sono le ufficialità di Piu e Cassini, presi anche i giovani Iberti e Massa

Le ufficialità odierne in casa Albingaunia, già emerse attraverso l'elenco dei convocati, vanno a completare il quadro dei nuovi innesti. A rinforzare il centrocampo arriva Valentino Cassini, reduce dall'esperienza al Ventimiglia, mentre il reparto avanzato potrà contare su Niccolò Piu, centravanti approdato dalla Veloce nelle scorse settimane.

Spazio anche ai giovani: la società ha accolto Carlo Iberti, classe 2009, che torna ad Albenga dopo il percorso nei settori giovanili di Ceriale e Vado, e Matteo Massa, classe 2008, ex Pontelungo.

Redazione

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