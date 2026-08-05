Calciomercato | Albingaunia, ci sono le ufficialità di Piu e Cassini, presi anche i giovani Iberti e Massa

Le ufficialità odierne in casa Albingaunia, già emerse attraverso l'elenco dei convocati, vanno a completare il quadro dei nuovi innesti. A rinforzare il centrocampo arriva Valentino Cassini, reduce dall'esperienza al Ventimiglia, mentre il reparto avanzato potrà contare su Niccolò Piu, centravanti approdato dalla Veloce nelle scorse settimane.

Spazio anche ai giovani: la società ha accolto Carlo Iberti, classe 2009, che torna ad Albenga dopo il percorso nei settori giovanili di Ceriale e Vado, e Matteo Massa, classe 2008, ex Pontelungo.