Dramma sull'Aurelia a Savona, l'ultimo commosso saluto a Zinola per Mattia Nasca

Un ultimo commosso saluto stretti tra le bandiere biancoblu, i cori e gli striscioni in suo ricordo.

Nella sala del commiato del cimitero di Zinola in tantissimi, parenti, amici, tifosi del Savona, colleghi di lavoro, hanno voluto essere presenti per salutare per l'ultima volta Mattia Nasca, 27 anni, vittima di un tragico incidente stradale.

Lo scontro tra la moto sul quale viaggiava il giovane e un'auto si era verificato sull'Aurelia all'incrocio con via Lazzaro De Maestri poco dopo le 22.00 di venerdì scorso.

Sul posto era intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Vado e l'automedica del 118. Era stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata ma purtroppo è scomparso nella mattinata di domenica. Purtroppo le sue condizioni erano troppo gravi.

Originario di Vado Ligure, viveva nella Valle e lavorava nello stabilimento Alstom. Tifoso del Savona, era un membro del gruppo dei "Pessimi Elementi". Avrebbe compiuto 28 anni il prossimo 4 settembre.

Secondo le ricostruzioni della polizia locale e dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, sarebbe stato appurato che lo scooter si stava dirigendo in direzione di Vado e l'auto, che proveniva dal comune vadese, stava svoltando verso la via laterale. Da lì poi il tragico impatto.

La Procura, Pubblico Ministero Claudio Martini, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.