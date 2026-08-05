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Calcio | 05 agosto 2026, 16:19

Calciomercato | Canepa e Pischedda: doppio innesto 2008 per il Finale

Calciomercato | Canepa e Pischedda: doppio innesto 2008 per il Finale

La nota giallorossoblu.

La Società F.B.C. Finale è felice di dare il benvenuto a Edoardo Canepa e Andrea Pischedda. Entrambi classe 2008 faranno parte della rosa della Prima Squadra.

Edoardo è un difensore cresciuto nelle giovanili del Vado ed ha anche militato nell’Arenzano. Andrea è un attaccante ed anche lui ha mosso i suoi primi passi nel club rossoblu. Nelle ultime due stagioni ha militato tra le fila del Celle Varazze disputando nell’ultima stagione il campionato Juniores Nazionali con i biancoblu.

Benvenuti Edoardo e Andrea

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