Calcio | Ligorna. Ritorno in Liguria per Gabriele Gibilterra: "Ottimo impatto col club, sono pronto a dare una mano ai più giovani"

A quasi dieci anni dall'ultima esperienza calcistica in Liguria, Gabriele Gibilterra torna nella regione che lo ha visto muovere i primi passi all'interno del rettangolo verde. L'attaccante classe 2000 è ufficialmente un nuovo giocatore del Ligorna, pronto a mettere a disposizione del club biancazzurro il bagaglio di esperienza maturato negli ultimi anni in Serie D.

Il suo percorso era iniziato nei settori giovanili di Cairese e Genoa, prima dell'esordio tra i professionisti con la maglia dell'Albissole in Serie C. Da quel momento la carriera di Gibilterra è proseguita lontano dalla Liguria, con numerose esperienze nella massima categoria dilettantistica, vestendo anche maglie prestigiose come quelle di Foggia, Siena e Lucchese.



Ora il ritorno in terra ligure, con la volontà di mettersi al servizio di una società reduce da una stagione di altissimo livello.

«Sono molto contento di essere qui. Fin dal primo momento ho percepito la fiducia del mister, del direttore, della società e anche dei miei nuovi compagni. Questo mi ha convinto subito e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura».

Gioco in Serie D ormai da diversi anni e spero di poter portare qualcosa sotto questo aspetto, aiutando anche i ragazzi più giovani a crescere e a migliorare».



Determinante nella scelta è stato il rapporto instaurato fin dai primi contatti con l'allenatore.

«Il mister mi ha cercato già dalla prima telefonata estiva, dimostrandomi un interesse concreto. In questi primi giorni ho avuto la conferma del suo valore umano, oltre che delle qualità calcistiche. Spero davvero che tutti insieme si possa disputare una grande stagione.

«Il mio ruolo naturale è quello di esterno destro, con la tendenza ad accentrarmi. Mi considero un calciatore tecnico e cercherò di mettere queste caratteristiche al servizio della squadra».



A convincerlo definitivamente è stato anche l'ambiente trovato al Ligorna, elogiato da tutti coloro con cui si è confrontato prima della firma.

«Chiunque abbia sentito mi ha parlato di una società organizzata e di un ambiente sano. Inoltre conoscevo già il capitano Paolo Scannapieco: ne conoscevo il valore umano e questo ha contribuito alla mia scelta. So che la squadra arriva da una stagione importante e spero, insieme ai miei compagni, di regalare nuove soddisfazioni. Invito tutti i nostri tifosi a sostenerci e a venirci a seguire allo stadio: il loro entusiasmo sarà fondamentale durante l'anno».