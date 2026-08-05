Calcio | Il Torino batte 3-1 il Vado al Filadelfia. Rossoblu quadrati, super gol per Lischetti

Il Torino supera 3-1 il Vado nell'amichevole disputata allo stadio Filadelfia, con i rossoblu capaci di non uscire mai dal match nonostante le due categorie di differenze. Decisiva la doppietta di Kulenovic nel primo tempo e il gol di Gabellini in chiusura di gara, mentre la squadra del presidente Tarabotto ha momentaneamente dimezzao lo svantaggio, grazie a un euro gol di Lischetti.

Al di là del risultato, a lasciare buone sensazioni è statao l'ordine in campo dei vadesi, capaci di non snaturarsi anche di fronte a un avversario di lignaggio superiore.

TORINO - VADO 3-1 (7' e 37' Kulenovic - 78' Lischetti)



93' FINISCE QUI! IL TORINO BATTE 3-1 IL VADO

90' Vado stanco, ma nonostante i cambi e le due categorie a separare Vado e Toro, i rossoblu di mister Pastorino non hanno mai perso la propria identità. Questo probabilmente è l'aspetto più incoraggiante dell'amichevole al Filadelfia

88' ECCO IL TRIS DEL TORINO! GABELLINI, TORNANO A DUE LE RETI DI DIFFERENZA

87' angolo Toro, il tentativo di testa di Comert viene disinnescato da Calvani

82' Palo di Oristanio, la base del montante dice di no all'ex Parma

78' GRANDISSIMO GOL DI LISCHETTI! L'ATTACCANTE VA IN DRIBBLING SULLA CORSIA DESTRA PER POI ACCENTRARSI, DESTRO FORTE E PRECISO CHE TROVA IL PALO LUNGO. APPLAUSI ANCHE DAL PUBBLICO GRANATA

76' proprio il portiere scuola Genoa blocca si fa trovare pronto sul doppio tentativo di Vlasic e Simeone

75' tra i pali del Vado è nel frattempo subentrato Calvani, mister Pastorino ha ruotato tutti e tre i portieri a sua disposizione

74' tiro dal limite per il Vado, attento l'estremo granata

72' riprende il gioco, squadre ulteriormente stravolte dal consueto valzer delle sostituzioni

70' secondo cooling break, Njie va di nuovo a terra: ancora qualche strascico dopo il contrasto con Malanca

64' Malanca abbatte Njie lanciato in piena corsa, inevitabile il giallo

18' Entrambe le squadre vanno uomo su uomo, il Vado sta tenendo comunque botta nonostante le due categorie di differenza, peccato per le due disattenzioni difensive che stanno condizionando il risultato

13' tripletta sfiorata per Kulenovic, battuta che sfiora la trasversale

10' si risveglia il Toro. Tentativo coraggioso di Njie, la porta rossoblu non corre rischi

3' Tanti cambi su entrambi i fronti, ci prova subito Lischetti, senza fortuna

1' si riparte!

SECONDO TEMPO



46' termina il primo tempo, Toro in vantaggio di due reti con la doppietta di Kulenovic

37' RADDOPPIO DEL TORO, BATTI E RIBATTI IN AREA, RISOLVE ANCORA KULENOVIC DA POCHI PASSI

35' cambio tra i pali del Vado. Sala rileva Bellocci

31' Biraghi duro su Lionetti, opportunità dai 30 metri a favore dei liguri.

30' gioco ripreso, Vado coraggioso nelle pressioni, efficaci un paio di recuperi

26' cooling break, i giocatori avranno un paio di minuti per idratarsi

25' Insiste la squadra di Pastorino, Vita però non riesce ad innescare il mancino dal cuore dell'area

23' buona trama del Vado con Vita a cercare sul palo lungo Dellepiane, segnalata però una posizione di fuorigioco

22' Torino momenteamente in dieci per l'infortunio di Casadei (per lui un bendaggio alla testa). Il Vado prova a guadagnare campo: Di Munno verticalizza per Vita, difficile l'aggangio in corsa.

18' punizione Vado dai 35 metri: posizione defilata, il cross di Simonetta in area viene ribattuto

15' uscita bassa efficace di Bellocci, match da ex per il portiere rossoblu. Il Vado lo ha prelevato proprio dal Toro, per lui contratto fino al 2029

10' Il Torino continua a mantenere il pallino del gioco in mano, squadre speculari in campo con il 3-4-2-1

7' TORINO IN VANTAGGIO! SALTARELLI SCIVOLA IN FASE DI IMPOSTAZIONE AL LIMITE DELL'AREA, TROPPO FACILE PER KULENOVIC SUPERARE BELLOCCI

5' pressione feroce di Lionetti, gara vera al "Fila"

3' fa tutto Aboukhlal, percussione centrale del calciatore granata, reattivissimo Bellocci nella parata bassa

1' Vado in maglia dorata con pantaloncini blu, Toro nella consueta divisa granata

1' si parte!

PRIMO TEMPO



Torino (3-4-2-1): Mascardi; Biraghi, Comuzzo, Ismajli; Aboukhlal, Luongo, Casadei, Bianay Balcot; Fitz Jim, Kulenovic; Adams.

A disposizione: Paleari, Siviero, Boerlidier, Comert, Vlasic, Oristanio, Simeone, Dembele, Coco, Pellini, Carrascosa, Cacciamani, Gabellini, Njie, Ballanti.

Allenatore: Abate.



Vado (3-4-2-1): Bellocci; Saltarelli, Malanca, Gulinelli; Dellepiane, Di Munno, De Rinaldis, Rosa; Lionetti, Simonetta; Vita.

A disposizione: Sala, Calvani, Saiani, Tiana, Costantino, Lazzarini, Sacchini, Orbaniello, Tampieri, Lischetti.

Allenatore: Pastorino.