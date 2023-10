Calcio, Serie D. E' il giorno del turno infrasettimanale, Albenga e Vado a caccia del colpo grosso

E venne il giorno del secondo turno infrasettimanale della stagione. Mercoledì pomeriggio (ore 15) il campionato di Serie D targato Girone A torna in campo per la 6a giornata. Un turno importante per le due squadre savonesi Albenga e Vado, pronte a dare la giusta continuità dopo le vittorie interne contro RG Ticino e Fezzanese (clicca QUI per rivedere la puntata della nostra rubrica Stadio Aperto).

CITTA' DI VARESE - VADO

Il Vado del neo tecnico Cottafava va a caccia della seconda vittoria consecutiva sotto la gestione dell'ex difensore di Treviso e Lecce. I rossoblu dovranno cercare punti pesanti nella tana del Città di Varese, che dopo gli ultimi acquisti sul mercato è sempre più ambizioso. Lo Bosco e compagni però hanno la stessa classifica dei biancorossi (8 punti) e sono solo a -2 dalla vetta di un campionato sempre più che equilibrato. Dall'altra parte i lombardi, reduci da due match senza subìre reti sono caduti solo in quel di Borgosesia: l'anno scorso sembra solo un lontano ricordo.

CHIERI - US ALBENGA

La prima volta in questa stagione di Serie D è arrivata anche l'Albenga di mister Fossati , grazie alla vittoria di misura contro l'RG Ticino. Gli ingauni però non vogliono fermarsi e proveranno a concedersi il bis sul non facile campo del Chieri. I bianconeri hanno totalizzato 6 punti e affronteranno una compagine con una lunghezza in meno e che è reduce dalla sconfitta di Vinovo contro il Chisola. Attenzione però, perchè i celesti torinesi nell'ultimo turno interno hanno trovato i tre punti contro l'Asti: il pericolo è dietro l'angolo.

Il programma: