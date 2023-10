Calcio. Serie D. Vado ok con l'Alba: Codutti e Lo Bosco in gol, rossoblu alla terza vittoria interna di fila

VADO - ALBA 2-1 (14' Codutti, 70' Lo Bosco - 90' Albisetti)

FINISCE QUI! IL VADO BATTE 2-1 L'ALBA E CENTRA IL TERZO SUCCESSO DI FILA TRA LE MURA DEL "CHITTOLINA". Decidono le reti di Codutti e Lo Bosco, nel finale il gol della bandiera dei piemontese firmato Albisetti

94' si divorano il 3-1 Lo Bosco e Pera, cross basso di Casazza solo sbucciato dal capitano, che toglie anche il tempo al giovane centrocampista ex Frosinone

93' sgasata totale di Lo Bosco, pallone appoggiato a Donaggio che viene anticipato dall'uscita bassa di Chiavassa, a terra dopo il contrasto con l'attaccante rossoblu

92' e anche Casazza porta a casa un preziosissimo corner, Cottafava invita a giocare nei pressi della bandierina

91' Lo Bosco di mestiere guadagna punizione nel cerchio di centrocampo, si allungherà di qualche secondo l'extra time

90' ALBISETTI LA RIAPRE, sinistro al limite dell'area piccola dritto sotto la traversa, troppo leggera la difesa del Vado... Tre di recupero

87' Donaggio in contropiede calcia alto, escono nel frattempo Cenci e Capra

85' Bonelli tenta la girata volante sul cross di Galasso, sfera mancata e palla in rimessa laterale. Si preparano intanto Fatnassi e Pera

84' Albisetti anticipa di testa Fresia proteso in tuffo, pallone di poco alto, Cottafava non gradisce e striglia i suoi richiamando maggiore attenzione

83' dai trenta metri ci prova Barbagiovanni, Fresia controlla con lo sguardo

82' che bella azione di prima da parte del Vado: Casazza si inserisce coi tempi giusti e serve in mezzo per Donaggio, sinistro di prima che si impenna sorvolando di poco la traversa

80' Capra vicinissimo al gol, destro a giro dal limite che fa la barba al palo. Cottafava inserisce Casazza al posto di Spanu, anche Viassi pesca dalla panchina per questo finale

78' si rivede l'Alba dalle parti di Fresia, destro di Albisetti sulla corta respinta della difesa di casa, ma il numero nove biancorosso non inquadra la porta

75' Codutti in mezzo a cercare proprio l'ex Ligorna appena entrato, colpo in testa in tuffo che termina alto

72' esce Costantino, è il momento di Donaggio

70' LO BOSCO! IL RADDOPPIO DEI ROSSOBLU! Questa volta non sbaglia il capitano! Controllo e difesa del pallone su lancio lungo dalle retrovie, sterzata interna e conclusione col destro che si infila all'angolino, 2-0 in un momento chiave della gara

69' si prepara Donaggio, probabile staffetta con Costantino

66' doppia clamorosa occasione per il Vado: pressing alto di Mikhaylovsiy che riesce a servire al limite Lo Bosco, finta a liberarsi del marcatore avversario e sassata centrale che esalta i riflessi di Chiavassa, bravo a dire di no anche al successivo destro a botta sicura di Costantino.

65' Galvagno ammonito per un'entrata in ritardo su Capra

64' ancora l'ex Finale dal limite costringe Chiavassa alla respinta, si avventa sul pallone Costantino che appoggia in rete, ma il primo assistente ferma tutto per fuorigioco

61' corner di Capra sul primo palo, si avvita Mikhaylovskiy che non riesce però ad inquadrare lo specchio

60' generosa la prova di Costantino, che sta aiutando i compagni anche in ripiegamento, ma in area di rigore e nell'attaccare gli spazi ci sono ancora ampi margini di miglioramento

59' sta abbassando il baricentro la formazione di Cottafava, Alba con coraggio alla ricerca del pari. Serve maggiore lucidità almeno in fase di ripartenza alla squadra ligure

56' occasionissima Alba: tiro cross insidioso che accarezza la parte superiore dell'incrocio, la palla resta in campo e Albisetti non riesce a colpire da pochi passi, brivido per la difesa rossoblu

55' contropiede sciupato dal Vado: Codutti lancia Cenci il campo aperto, ma il suggerimento del centrocampista romano a cercare Lo Bosco viene deviato da un difensore piemontese che sventa la minaccia

53' Spanu semina il panico a sinistra, cross preciso in area dove Costantino e Lo Bosco si disturbano a vicenda al momento di colpire, sfera che termina docile sul fondo

52' Cena da dietro su Capra, a terra il fantasista di casa, che riesce comunque a proseguire la gara

49' Lo Bosco calcia centralmente dal limite, Chiavassa controlla a terra

48' partenza aggressiva dei piemontesi, che cercano di cambiare immediatamente registro dopo un primo tempo piuttosto timido. Potrebbero aprirsi più spazi per le ripartenze del Vado

46' si ricomincia

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Vado avanti 1-0 sull'Alba, decide la rete di Codutti al 14'

43' Capra-Spanu-Cenci: belal combinazione palla a terra che manda al tiro il centrocampista rossoblu, pallone non distante dall'incrocio

38' Galasso mette in mezzo un pallone che termina direttamente tra le braccia di Fresia, biancorossi poco lucidi negli ultimi trenta metri

35' pescato in fuorigioco Sia, diverse le posizione di offside fischiate alla squadra di Viassi

31' colpo in testa per Cannistrà, intervento della panchina per verificare le condizioni del difensore

30' fase della gara abbastanza soporifera, i rossoblu si accendono solo a fiammate nonostante una cifra tecnica che appare superiore a quella dei piemontesi

25' Galvagno forza la conclusione dalla distanza, nessun pericolo per la porta rossoblu. L'Alba fatica ad arrivare in area, il Vado non deve però addormentare troppo la partita

16' ancora in avanti la squadra di Cottafava, questa volta è Spanu a conquistare il fondo a sinistra, Giraudo di testa anticipa il possibile intervento di Lo Bosco sul secondo palo

14' CODUTTI! IL VANTAGGIO DEL VADO! Bella incursione centrale dell'esterno rossoblu, che si fa largo in mezzo a tre maglie avversarie prima di lasciar partire una sassata dal limite che si infila alla sinistra di Chiavassa. 1-0 al "Chittolina"

12' Galasso ci prova col sinistro da fuori area, tentativo completamente fuori misura, Fresia prepara il rinvio

8' Capra in profondità a cercare lo scatto sempre del numero nove rossoblu, diagonale in corsa che termina a lato. Impatto sulla gara positivo da parte dell'undici di Cottafava, Alba sulla difensiva

4' il primo squillo della gara porta la firma di capitan Lo Bosco, destro radente tra limite dell'area e dischetto che sfiora il palo alla destra di Chiavassa

2' Cottafava conferma il 3-5-2, ma ci sono alcune novità a livello di interpreti, con Mele in cabina di regia al posto di Dodaro e Costantino a comporre il tandem d'attacco con Lo Bosco. In casa piemontese assente Di Salvatore, infortunato

1' si parte! Completo rossoblu per il Vado, maglia bianca con croce rossa sul petto per l'Alba

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Fresia; Peretti, Cannistrà, Mikhaylovskiy; Codutti, Cenci, Mele, Capra, Spanu; Costantino, Lo Bosco

A disposizione : Romano, Dodaro, Donaggio, Szyszka, Carastro, Fatnassi, Casazza, Calcagno, Pera

Allenatore : Cottafava

ALBA: Chivassa, Barracane, Barbagiovanni, Dieye, Giraudo, Cena, Sia, Perego, Galasso, Galvagno, De Simone.

A disposizione : Bergonzi, De Bellis, Bonelli, Colantuono, Carnovale, Albisetti, Imperato, Zoboli, Manissero

Allenatore : Viassi

Arbitro: Masi di Pontedera

Assistenti: Ferretti di Pistoia - Gelli di Prato