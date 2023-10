Ciclismo, il Giro d'Italia avanza verso il savonese. Il 7 maggio partenza da Acqui, attesa l'ufficialità per l'arrivo ad Andora

Scatterà il prossimo 4 maggio dal Piemonte, con i 136 chilometri della prima tappa tra Venaria Reale e Torino e proseguirà con la seconda tappa da San Francesco al Campo al Santuario di Oropa (150 chilometri), l'edizione 2024 del Giro d'Italia.

IEri la presentazione della 107ª edizione della corsa rosa presso il grattacielo Piemonte di via Nizza a Torino, alla presenza dei vertici di Rcs, con l’amministratore delegato di Rcs Sport Paolo Bellino e il presidente di Rcs MediaGroup Urbano Cairo, del sindaco di Torino Stefano Lo Russo e dell'assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca, mentre il governatore piemontese Alberto Cirio, in partenza per Bruxelles, è intervenuto in collegamento remoto.

La più importante manifestazione ciclistica italiana prenderà dunque il via dalla regione confinante con la Liguria e proprio verso il nostro territorio si sposterà già dalla terza tappa: i 165 km del 6 maggio, con partenza da Novara e arrivo a Fossano. E poi? Per ora è stata ufficializzata la partenza della quarta tappa da Acqui Terme, una frazione in calendario il 7 maggio che con molta probabilità si concluderà nel savonese: Andora sembra essere la località prescelta. La Liguria, inoltre, avrebbe tra le mani anche la ripartenza del giorno dopo (8 maggio) da Genova, capitale Europea dello Sport 2024, con il km 0 fissato a Quarto dei Mille.