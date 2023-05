Pallanuoto. La finale playoff chiama la RN Savona, domani sera l'esordio a Trieste

Sabato 20 maggio alle ore 18.45, la BPER Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Bianchi” di Trieste, con la Pallanuoto Trieste nell’incontro valevole per la 1^ giornata del la Finale Play Off 5°/6° posto del Campionato di Serie A 1 maschile di Pallanuoto 2022/2023.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Arnaldo Petronilli di Roma e Mirko Schiavo di Palermo. Il Delegato Fin sarà Dante Saeli di Venezia.

La seconda giornata si giocherà nella piscina “Zanelli” di Savona mercoledì 24 maggio alle ore 19.00, mentre l’eventuale terza giornata di disputerà ancora nella piscina “Bianchi” di Trieste sabato 27 maggio alle ore 18,45.