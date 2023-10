Golden Trail World Series 2013: Mădălina Florea si impone nel prologo del Golfo dell’Isola Trail Race

Una finish line con sorpresa quella del prologo crono femminile (8,7 km con 400 m D+) del Golfo dell’Isola Trail Race, finalissima delle Golden Trail World Series 2023, supportate da Salomon, con l’organizzazione di Golfo dell’Isola e TriO Events e il sostegno di Regione Liguria e dei Comuni di Noli, Spotorno, Vezzi Portio e Bergeggi.

Nonostante il serrato duello ai vertici del ranking mondiale, a tagliare il traguardo nella Terrazza a Mare "Ferrer Manuelli" con il miglior tempo di 39' e conquistare i 100 punti in palio è Mădălina Florea (CSM Sighisoara, Romania), che balza così dal 9° al 5° posto. Dopo aver ottenuto un 7° posto alla Sierre Zinal e dimostrato la sua incredibile crescita con l’ottimo 3° posto alla Mammoth Trail Fest 26k, si impone con il netto distacco di 38" su Sophia Laukli (Salomon, USA), seguita da Judith Wyder (Hoka One One/Red Bull, Svizzera), con il tempo di 40'32". Venerdì 20 ottobre tocca agli uomini (ore 16.30) sfidarsi sullo stesso tracciato per il prologo. Nella top 3 generale, la situazione resta, quindi, invariata con la Laukli che continua a guidare la classifica, incalzata dalla Wyder e dalla Osa.

“Sono veramente felice, mi sono divertita moltissimo! Ho dimostrato di poter lottare tra le grandi - dichiara la 30enne Mădălina Florea – Vengo dall’atletica quindi mi sono preparata allenandomi sui 5000 e sui 10000 metri. Essendo abituata alla pista, non è per me sempre facile correre su sentieri off-road tecnici. Mi sono detta che dovevo solo concentrarmi sul mio ritmo e nient'altro. Non ho fatto caso al tempo o alla tipologia di percorso. Mi sembrava di essere appena partita e, invece, ero già arrivata. Il viaggio negli Stati Uniti per le due tappe precedenti mi ha permesso di allenarmi in quota e sento che sta dando i suoi frutti. Non mi sentivo nemmeno stanca all'arrivo. Non vedo l'ora che arrivi sabato per poter puntare di nuovo alla vittoria!”

ÉMILIE MENUET LA PIÙ VELOCE NELLA CATEGORIA GTNS

Oltre alla classifica delle élite, prosegue il testa a testa tra tutte le GTNS (National Series). Con il 9° posto assoluto, Émilie Menuet (Odlo X-Alp, Francia) conquista il primo posto nel prologo. “Un prologo è sempre un format speciale ed è emozionante! Ho cercato di mantenere un buon ritmo e di spingere al massimo e, alla fine, non sono arrivata lontana dai primi cinque in classifica generale. Sono concentrata sulla vittoria delle GTNS, ma voglio anche vedere a che punto sono rispetto alle élite, in modo da potermi preparare per il prossimo anno, se mi qualificherò per le Golden Trail World Series. Non credo di aver bruciato troppe energie e non vedo l'ora che arrivi sabato”.

LE FINALISSIME DEL WEEKEND A NOLI

Sabato 21 (donne, ore 10) e domenica 22 ottobre (uomini, ore 10.15) le Golden Trail World Series si sposteranno a Noli per le sfide principali su un tracciato di 26 km e 1.430 m D+ con ben 300 punti in palio. Le gare, trasmesse in diretta su Eurosport e su 70 emittenti tv, daranno vita a una classifica Open ed Élites, oltre a un ranking a squadre delle migliori National Series. Il circuito avrà un percorso inedito, strutturato in petali: dalla partenza in Corso Italia partiranno diversi anelli da completare per tornare più volte nella Fan Zone in Piazzetta Chiappella. Con questo nuovo format, gli spettatori assisteranno al passaggio degli atleti per 6 volte, sostenuti dal caloroso pubblico.

GOLDEN HIKE &TASTE: 20 E 21 OTTOBRE

Nel weekend della kermesse i trekking nei luoghi del Golfo dell’Isola Trail saranno associati a una degustazione (a pagamento) di prodotti tipici locali. Venerdì 20 ottobre verrà riproposto il percorso da Spotorno a Noli lungo l’antica Via Romana, con ritrovo alla Casa del Turismo di Spotorno (ore 11.30). Sabato 21 ottobre dal Municipio di Vezzi Portio e dalla Salita Magazzeno Bergeggi partiranno (ore 15.30) due passeggiate nei relativi borghi con aperitivo a tappe.

DI CORSA ANCHE I GIOVANI: 21 OTTOBRE

Sabato 21 ottobre alle ore 16 anche i bambini fino ai 7 anni e i ragazzi da 8 a 17 anni vivranno le emozioni delle GTWS con un trail promozionale a Noli. I primi sono chiamati a correre un circuito cittadino di 500 mt con suggestivo passaggio in via Fiumara, sotto il ponte vecchio, mentre i più grandi un percorso di 3 km con D+ 100 mt sull’ultimo lap del Golfo dell’Isola Trail Race, transitando anche nel castello di Noli. Alle ore 17.30 verranno premiati sul palco all’arrivo.

LE GOLDEN TRAIL WORLD SERIES

Le Golden Trail World Series nascono per celebrare il trail running attraverso una selezione degli eventi più iconici nel mondo. Zegama, Marathon du Mont-Blanc, DoloMyths Run, Sierre-Zinal, Pikes Peak Ascent, Mammoth 26k e la stessa finale nel Golfo dell’Isola sono state, quindi, selezionate per lo scenario, il carattere della sfida, la storia e l’atmosfera che sono capaci di offrire, sia ai partecipanti sia al pubblico. La classifica generale viene stilata considerando i tre migliori risultati di ciascun corridore nelle sei gare, al termine delle quali i primi 30 uomini e donne accedono alla finale, così come i primi 3 uomini e donne delle 23 Golden Trail National Series.

LA TOP 10 DEL RANKING MONDIALE: AGGIORNAMENTO DONNE

1) SOPHIA LAUKLI 694 punti (USA – SALOMON)

2) JUDITH WYDER 676 punti (SWITZERLAND - HOKA/RED BULL)

3) MALEN OSA 571 punti (SPAIN – SALOMON)

4) SYLVIA NORDSKAR 550 punti (NORWAY - HOKA ONE ONE - DÆLHIE)

5) MĂDĂLINA FLOREA 532 punti (ROMANIA - CSM SIGHISOARA)

6) MIAO YAO 530 punti (CHINA – SALOMON)

7) THERES LEBOEUF 515 punti (SWITZERLAND - TEAM LEBOEUF-COMPRESSPORT)

8) ELISE PONCET 500 punti (FRANCE - TEAM MILLET)

9) JULIA FONT GOMEZ 485 punti (SPAIN - BROOKS TRAIL RUNNERS)

10) DANIELA OEMUS 484 punti (GERMANY – SALOMON)

DOVE VEDERE LE GARE

Su Eurosport: www.eurosport.com

Sul canale YouTube di Golden Trail Series: www.youtube.com/@goldentrailseries7022

Su Golden Trail TV: https://goldentrailseries.com/gttv/