Podismo: domenica a Savona c'è il Palio dei Borghi

In attesa di festeggiare il suo centesimo anniversario (1924-2024), A Campanassa ha preparato una serie di attività, tra cui una GARA PODISTICA NON COMPETITIVA che avrà luogo domenica 22 ottobre lungo alcune vie della città.

La gara, patrocinata dal Comune di Savona, è aperta a chiunque voglia mettersi in gioco o, semplicemente, desideri trascorrere una mattinata dedicandosi allo sport, divertendosi con parenti ed amici.

Alcuni concorrenti saranno abbinati ai Borghi cittadini e il Borgo abbinato al vincitore, potrà portare il Vaso del Confuoco, durante la storica cerimonia, che quest’anno avrà luogo il 17 dicembre.

I partecipanti si ritroveranno alle ore 8 in piazza del Brandale, dove saranno registrati, si recheranno poi in Largo Ammiraglio Roni (zona porto) da dove partiranno alle 9; percorrendo via Chiodo, piazza Guido Rossa, corso Mazzini, viale Dante Alighieri, passeggiata W. Tobagi, via Cimarosa, c.so Viglienzoni, c.so Ricci, ponte Ipercoop, giardini di Via Trincee, raggiungeranno la passeggiata superiore del campo sportivo dove invertiranno la marcia e, percorrendo c.so Ricci, c.so Viglienzoni, Via Cimarosa, passeggiata Tobagi, Viale D. Alighieri, C.so Italia, piazza Sisto IV, Via S.M. Maggiore, Via Pia, raggiungeranno il traguardo in Piazza del Brandale.

Seguirà premiazione e un piccolo rinfresco.

Quota d’iscrizione: 5 euro – info: 347 7807256 Laura

La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’ A.s.d. Ge.Sa.Or.team.