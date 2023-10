Calcio, Coppa Italia Promozione: San Francesco in scioltezza sul Ventimiglia 8-0, è passaggio ai quarti di finale

S.F. LOANO - VENTIMIGLIA 8-0 (6' Daprile, 11' Bonifazio, 25' Balla, 36'Halaj, 43' Rocca, 54' Taku, 58' e 74' Staltari)

45' Magaglio intelligentemente non concede recupero. La San Francesco passa il turno battendo 8-0 il Ventimiglia.

36' errore in disimpegno della retroguardia del Ventimiglia, bravo Gibelli a replicare ad Angelico

33' angolo di Bellando, bell'uscita di pugno di Barelli

30' cambia il portiere Ventimiglia, al posto di Hederbache entra Gibelli

29' STALTARI! DOPPIETTA! SINISTRO DI PRIMA INTENZIONE CHE BATTE ANCORA UNA VOLTA HEDERBACHE!

22' proseguono i cambi per gli ospiti: Corso subentra a Peirano

17' tiro alto di Halaj che lascia il campo, al suo posto Torres

13' ancora cambi. Di Lorenzo lascia il campo per Razzaio, nel Ventimiglia Luci per Bertone.

13' STALTARI! 7-0! MANCINO IN CORSA ALL'ANGOLINO, SETTEBELLO ROSSOBLU

12' il pallone schizza verso l'area della San Francesco, ottima scelta di Barelli in uscita

11' Daprile salva alla grande su Verardi, prima occaisone nitida dei granata stoppata dalla spaccata del centrale rossoblu

9' nuovo cambio Ventimiglia. Massullo rileva Rovere

9' TAKU! 6-0! colpo di testa schiacciato che concllude la sua corsa sotto la trasversa!

8' bel numero di Staltari che controlla e tira di prima intenzione dal limite, ottimo Hederbache

2' iniziano i cambi. Nelal San Francesco Escono Rocca e Basso, ed entrano Angelico e Patacchino. Il Ventimiglia risponde con Seva e Lorenzi per Oliveri e Lercari .

1' inizia la ripresa!

SECONDO TEMPO

47' termina il primo tempo, 5-0 per la San Francesco Loano all'intervallo

45' saranno due i minuti di recupero

43' ROCCA! QUINTO GOL SAN FRANCESCO! Lancio illuminante di Basso, Rocca scatta in posizione irregolare, tocco soft ad anticipare Hederbache

38' fuorigioco di Halaj, annullata la quinta rete

36' HALAJ TROVA IL PERTUGIO GIUSTO PER BATTERE DI PREPOTENZA HEDERBACHE! 4-0!

35' rete annullata a Rocca, segnalato il fuorigioco dopo il tiro deviato di Bonifazio

33' Staltari forza dal limite, la deviazione non sorprende l'estremo frontaliero

30' tiro a spiovere di taku dai 25 metri, Hederbache alza oltre la traversa

29' Di Lorenzo illumina per Taku, mancino incrociato fuori di un palmo

25' BALLA! IL CENTRALE NON DEVE NEMMENO SALTARE PER TROVARE IL SECONDO PALO! 3-0!

24' Rocca lavora spalle alla porta, arriva a rimorchio Di Lorenzo. Palla alta con deviazione. Corner!

23' angolo San Francesco ancora con Calcagno, Di Lorenzo in spaccata non intercetta per un soffio

20' Barelli ancora inoperoso, bassissima l'età media nella distinta frontaliera. Tanti big non hanno nemmeno raggiunto Loano

18' Oliveri in ritardo su Bonifazio, ammonito

16' Zinghini a terra con le mani in faccia, fortunatamente il numero tre granata si rialza dopo pochi istanti

11' BONIFAZIO! IL RADDOPPIO! ZAMPATA DA POCHI PASSI A BATTERE HEDERBACHE! Cross di Rocca per Di Lorenzo, ottimo il dribbling e a seguire l'assist vincente.

9' tiro cross radente dalla fascia mancina, Halaj è addirittura un pizzico in anticipo e non riesce a trovare la coordinazione per incrociare lo specchio. Rossoblu a pochi centimetri dal raddoppio

6' S.F. LOANO IN VANTAGGIO! LA DEVIAZIONE VINCENTE ARRIVA DA D'APRILE, DI TESTA, SUGLI SVILUPPI DI UN CALCIO D'ANGOLO.

5' bella girata di Rocca dai sette metri, palla centrale blocca Hederbache

2' subito un piazzato guadagnato a destra dalla S.F. Loano, batte Calcagno in area senza trovare deviazioni utili.

1' si parte!

PRIMO TEMPO

S.F. LOANO: Barelli, Calcagno, Taku, Daprile, Balla, Basso, Staltari, Di Lorenzo, Rocca, Bonifazio, Halaj.

A disposizione: Gallo, Razzaio, Alberto, Patacchini, Buonocore, torres, Totaro, Angelico, Auteri.

Allenatore: Cattardico.

VENTIMIGLIA: Hederbache, Schitzer, Zinghini, Peirano, Verardi, Xhamo, Lercari, Oliveri, Bertone, Bellando, Rovere.

A disposizione: Binelli, Massullo, Luci, Corso, Lorenzi, Seva.

Allenatore: Nardini

Arbitro: Magaglio di Imperia

Assistenti: Doci di Savona e Ntakirutirama di Savona.