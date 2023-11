Si è interrotta oggi pomeriggio in casa del Ligorna la serie di risultati utili dell'Albenga.

Quando il pareggio sembrava a portata di mano, i genovesi hanno trovato il guizzo giusto per fermare la corsa dei bianconeri.

Mister Fossati ovviamente non fa drammi, sottolineando come tutta la squadra non veda l'ora di tornare in campo mercoledì per il turno infrasettimanale.