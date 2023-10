Giudice Sportivo, Promozione. Si arriva fino a quattro giornate di squaliica

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 29/10/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 MOLASSANA BOERO A.S.D.

Per il comportamento di due propri sostenitori in campo avverso, indossanti la tuta sociale che, per tutta la durata della gara, urlavano espressioni ingiuriose all'indirizzo della terna (infrazione rilevata da parte di un AA)

Euro 100,00 SAN DESIDERIO Per il comportamento di una decina di propri sostenitori posizionati in tribuna dietro un AA e riconoscibili perché alcuni indossavano la tuta sociale che, per tutto il secondo tempo, rivolgevano ad un AA e al ddg espressioni gravemente irriguardose e d ingiuriose (infrazione rilevata da parte di un AA)

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/12/2023

MAROTTA ANTONIO (QUILIANO&VALLEGGIA)

Dalla panchina, rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa (infrazione rilevata da parte di un AA - art. 36 novellato CGS)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/11/2023

RAITERI MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.) (infrazione rilevata da parte di un A.A.)

AMMONIZIONE (II INFR)

CASALEGGIO ANDREA (SAN DESIDERIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (III INFR)

ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (II INFR)

MONTI IVAN (FINALE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CARLETTI FABIO (PRAESE 1945)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MORANDO SAMUEL (PRA F.C.)

Dopo che il ddg aveva assegnato un calcio d'angolo agli avversari, gli si avvicinava, rivolgendogli un'espressione gravemente irriguardosa (Art.36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

Espulso per doppia ammonizione, a provvedimento notificato, si rifiuta di uscire immediatamente dal tdg, cercando il contatto con un avversario.

RASO MARCO (PRAESE 1945)

Andava testa a testa con un avversario in modo provocatorio, poi lo colpiva con una testata di lieve entità, facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

D AMICO NICOLO (QUILIANO&VALLEGGIA)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TISSONE ALESSIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

AMBROSINI ANDREA (LEVANTO CALCIO)

PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)

REFFO DANIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

BONDELLI MARCO (SAN CIPRIANO)

BACCINI GABRIELE (SAN DESIDERIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COLOMBO EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

PIROLI NELSON (CELLE VARAZZE F.B.C.)

ARZARELLO DARIO (FINALE)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

LUCI MATTEO (CAMPOROSSO)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

PAPARCONE MATTEO (CANALETTO SEPOR)

CROCE SAMUELE (CARCARESE)

SAID ALI SALEM ELS AHMED (PSM RAPALLO)

BALESTRINO SIMONE (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (III INFR)

DI VITTORIO ALESSIO (CADIMARE CALCIO)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)

CARLINI EDOARDO (CANALETTO SEPOR)

VINCI SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

DE PERSIIS ALESSANDRO (LITTLE CLUB JAMES)

VENTURELLI STEFANO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

GJOKA RAMADAN (PRA F.C.)

ROSSINI MARCO (PRA F.C.)

CHIRIACO MATTIA (PRAESE 1945)

DECERCHI ERIK SAFIR (PRAESE 1945)

RASO MARCO (PRAESE 1945)

GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)

CORELLI GABRIELE SILVIO (SAN CIPRIANO)

SPATARI MANUELE (SAN CIPRIANO)

BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)

DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)

FAVAZZA FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)

ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)

MORANDO NICOLA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

GIGUET MARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SANTUNIONE FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CAPPELLETTI GIOVANNI (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

PINTUS MARCO PIETRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MOZZACHIODI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

GUALANDRI SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)

ORTELLI DAVIDE (MAGRA AZZURRI)

PANNONE ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

CESTELLI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)

TOSCANO ALESSIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

STALTARI FILIPPO (SAN DESIDERIO)

AUTERI ALESSIO (SAN FRANCESCO LOANO)

GALLO ANDREA (SAN FRANCESCO LOANO)

MURA EDOARDO (SESTRESE BOR. 1919)

OLIVERI EMANUELE (VENTIMIGLIACALCIO)

XHAMO ANDREA FRANCESC (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BARTOLETTI CHRISTIAN (CADIMARE CALCIO)

ARRACHE MOHAMED (CAMPESE F.B.C.)

MANAGO TOMMASO (CAMPOROSSO)

CERVINI DAVIDE (CAPERANESE 2015)

PIAZZA GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PIU GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

VINCI ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PESARE FRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

DAGNINO DIEGO (FINALE)

DEL NERO SIMONE (LEGINO 1910)

CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)

DANIELLO SIMONE (LEVANTO CALCIO)

DEFILIPPI MATTEO (LEVANTO CALCIO)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

GIANNARELLI DAVIDE (MAGRA AZZURRI)

LAZZONI FEDERICO (MAGRA AZZURRI)

DRAGO SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

RAPETTI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)

AMEDEO GAETANO (PRA F.C.)

ALBERTONI LUCA (PRAESE 1945)

FANELLI ALBERTO (QUILIANO&VALLEGGIA)

FOSSATI SAMUELE (SAMPIERDARENESE)

SISINNI EMANUELE (SAN DESIDERIO)

BAZZURRO RICCARDO (SESTRESE BOR. 1919)

SIGHIERI DAVIDE (SESTRESE BOR. 1919)

UNGARO LUCA (SESTRESE BOR. 1919)

BLANDI DENNY (TARROS SARZANESE SRL)

TIVEGNA ERIC (TARROS SARZANESE SRL)

NJIE ALHAGIE (VALLESCRIVIA 2018)

ROVERI NICOLO (VALLESCRIVIA 2018)

ARENA LUIGI (VENTIMIGLIACALCIO)