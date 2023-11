Calciomercato. Infortunio per Giribaldi, tra i pali della Carcarese arriva Riccardo Longato

Brutto infortunio al ginocchio per Luca Giribaldi, la Carcarese interviene sul mercato per sopperire alla mancanza del giocatore costretto a fermarsi per alcuni mesi. A prendere il suo posto, al fianco del giovane Tommaso Delfino, arriva in biancorosso Riccardo Longato.

Classe 2000, il portiere ha giocato nella Juniores nazionale del Sestri Levante prima di trasferirsi in Inghilterra e indossare le maglie dell’U18 del Rochdale AFC (squadra che milita nella League One), nell’U21 del Macclesfield Town FC (League 2) e dell’Hyde United FC (Northern Premier League). La scorsa stagione, invece, ha militato nel campionato di Eccellenza ligure con il Rapallo Ruentes ed ora l’esperienza con la società valbormidese.

“Ho scelto di venire alla Carcarese perchè è una società seria e hanno dimostrato di volermi fortemente inserire in gruppo solido che punta ad un buon campionato, gruppo al quale spero di dare il mio contributo”, queste le prime parole di Longato in biancorosso.

"Siamo molto dispiaciuti per l’infortunio di Giribaldi, speriamo possa riprendersi il prima possibile perché è un giocatore e uomo molto importante per noi – commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo -. Delfino ha risposto presente domenica scorsa con parate di alto livello e a lui vanno i nostri complimenti. Appena saputo l'esito della risonanza di Giribaldi ci siamo mossi velocemente per ricompletare quindi immediatamente il parco portieri e con Longato penso proprio che siamo riusciti a pescare un portiere di grande livello e sicuro affidamento. Ha accettato con entusiasmo e siamo sicuri di aver portato a termine un'operazione molto importante. Da parte mia e di tutta la dirigenza va a Riccardo il benvenuto nella famiglia biancorossa".