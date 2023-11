Savona Half Marathon: meno di tre settimane all'appuntamento di fine novembre

Sarà l’edizione dei record per la Savona Half Marathon? Gli organizzatori ci sperano guardando i numeri della manifestazione del prossimo 26 novembre, in particolare quelli relativi alle iscrizioni, perché in base a quelle che sono già arrivate alla sede della Podistica Savonese, si punta a migliorare sensibilmente i primati degli scorsi anni sia per la mezza maratona che per la 10 km, considerando anche che la gara sarà la seconda prova del Campionato Provinciale Fidal.

Per quanto concerne i tempi, i record della gara per la 21,097 km appartengono al ruandese John Hakizimana, primo nel 2019 in 1h 03’45” e all’etiope Addisalem Belay Tegegn, campionessa uscente in 1h13’47”. Nella 10 km, i primati sono di Ghebrehanna Savio (31’53” nel 2021) e della russa Evgeniia Taubert (35’19” nel 2022). Sono tempi di riferimento importanti perché gli organizzatori hanno posto una serie di bonus in denaro per chi vincendo scenderà sotto ad esempio a 1h06’ fra gli uomini e a 1h16’ fra le donne. Sono tra l’altro previsti premi in denaro per i primi 5 assoluti e i primi 5 italiani.

La gara prenderà il via da Via Paleocapa, con partenza alle ore 9:30, prima per la mezza maratona e poi per la 10 km, prevista anche nella sua forma non competitiva. Nel programma è inserita anche la Family Run, disegnata per le vie della città sulla distanza di circa 4 km al sabato pomeriggio, con start e conclusione in Piazza Sisto IV, inizio alle 15:30.

Le iscrizioni hanno un costo di 28 euro per la mezza e 17 per la 10 km con termine il 23 novembre. Ci si potrà iscrivere, se i pettorali non saranno esauriti, anche sabato ai tavoli di segreteria posti presso l’atrio del Palazzo Comunale in Piazza Sisto IV a 35 euro. Alla domenica di gara non ci si potrà iscrivere. Nell’accoglienza dei partecipanti verranno coinvolti vari siti, con il parcheggio gratuito in Piazza del Popolo e le docce presso la Piscina Zanelli in Corso Colombo.

Per informazioni: Ass.”chicchi di riso” E.T.S. e Podistica Savonese, https://www.savonahalfmarathon.it/