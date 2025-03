Calcio, Il Borghetto torna a vincere dopo quasi tre mesi, la doppietta di Quartieri vale il colpo col Dego

Tre punti messi in cascina in appena nove partite avevano fatto sprofondare rapidamente il Borghetto all'interno della zona playout.

Per i granata di Rattalino era fondamentale rompere l'incantesimo nello scontro diretto con il Dego, conquistando così la prima vittoria del 2025.

Un obiettivo arrivato grazie alla doppietta di Tommaso Quartieri, bomber inatteso nel 2-1 in terra valbormidese: i gol sono arrivati al 24' e al 48' prima della marcatura di Gennarelli al 20' della ripresa, sintomo di un Dego mai domo e che fino all'ultimo è pronto a rimanere in corsa per il mantenimento della categoria.



Dego - Borghetto 1-2

Marcatori: 24' Quartieri (Borghetto), 48' Quartieri (Borghetto), 64' Gennarelli (Dego)

Dego: Briano F., Vero (85' Spriano), Garrone, Diotto (29' Monticelli I.), Ognjanovic, Russo, Ferraro (77' Baccino), Marini, Delfino (65' Muca), Rebella, Strazzacapa (46' Gennarelli).

Allenatore: Dalmasso



Borghetto: Metani, Folco, Quartieri, Isabella, Sabia S., Barone, Talka, Rolon, Muniz De Andrade (70' Guga), Amendola (86' Vignone), Rimassa (65' Pianese).

Allenatore: Rattalino