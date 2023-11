Nuovi appuntamenti Libertas tra formazione e inclusione

Ieri Mercoledi 8 Novembre, a Savona, presso la sede del CONI si sono svolti due importanti dedicati alla Formazione Sportiva, promossi dal Comitato Regionale Libertas Liguria, alla presenza del Presidente cav. Roberto Pizzorno e dell’Assessore allo Sport del Comune di Savona Francesco Rossello Nell’ambito del programma di Corsi d’aggiornamento per i Tecnici Sportivi di Libertas Liguria alle ore 1700, il prof. Maurizio Mondoni (Docente di Teoria e Didattica Giochi Sportivi – Pallacanestro di Uni. Catt. S. Cuore di Milano, Presidente Comitato Tecnico Istruttori FIBA , Relatore di innumerevoli Clinic Internazionnali) ha tenuto una conferenza su un interessante ed attuale argomento

“Riflessioni sull’ Avviamento allo Sport in età pre-scolare e scolare.

Dall’attivita’multilaterale all’attivita’ disciplinare. Avviamento al Minibasket



Successivamente l’appuntamento con la Formazione Libertas Liguria e’ proseguito con la presentazione di una innovativa iniziativa, questa volta rivolta in particolare ai corsisti del Corso per Educatore Sportivo in Disabilita’ 2023 promosso da Libertas Liguria, ai Tecnici di Pallacanestro Alla presenza del prof. Attilio Caviglia, Vice Presidente della Fondazione A. De Mari, si è svolto il secondo incontro dedicato all’Inclusione di persone con disabilità intelettiva attraverso l’attivita’ sportiva e nel caso specifico della Pallacanestro. Nell’ambito del progetto “Insieme con il Basket Integrato OverLimits” promosso da Ass. Basket Integrato Albenga, con il sostegno Fondazione A. De Mari per il bando “Oltre l’ostacolo” 2023 e partnership di Libertas Liguria e ANFFAS Albenga è svolta la presentazione dell’innovativa indagine circa la valenza educativa del Basket Integrato Overlimits ,per l’inclusione di disabili intellettivi con altre persone senza disabilità”, sull’Aporendimento Motorio e sull’ Area Comportamentale e relazionale.

I co-redattori dell’indagine, prof. Massimo Sabatino (Coordinamento) e prof. M. Mondoni ( Apprendimento Motorio) hanno condotto l’incontro.

Introduzione al Basket Integrato Overlimits

Impatto su Apprendimento Motorio.

Presentazione risultati indagine

Lunedi 13 Novembre alle 1800 solo su piattaforma Meet, si svolgerà la seconda parte della presentazione dell’indagine dedicata all’impatto del Basket Integrato Overlimits, sull’area Comportamentale Relazionale condotta dal dott. Giovanni Tabbo’, di Albenga Psicologo e Psicoterapeuta.

Nelle prossime settimane l’indera indagine sara’ sintetizzata in un documento divulgato anche on line su vari siti. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla Segreteria Formazione Libertas Liguria formazioneligurialibertas@gmail.com