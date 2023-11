Giudice Sportivo, Prima Categoria: squalifiche di rilievo nei cinque gironi regionali

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 11/11/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/12/2023

ANNUNZIATA PASQUALE (ATLETICO QUARTO)

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

SARDINO GIANLUCA (SORI)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

BOGGIANO SIMONE (PANCHINA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

POLANI MANUEL (BRUGNATO 1955)

PITTALUGA ANDREA (CORNIGLIANESE 1919)

VIVARELLI LUCA (MASONE)

MUSICO MICHELE (RIESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARBIERI ALESSANDRO (CA DE RISSI SG)

CAROGLIO FEDERICO (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

SERPENTINI EMANUELE (CORNIGLIANO CALCIO)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO LEVANTE 1930)

TOBIA MATTEO (MULTEDO LEVANTE 1930)

MEAZZI LEONARDO (OLD BOYS RENSEN)

PICASSO MATTEO (PANCHINA)

GIACOPELLO DAVIDE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOTTAZZI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

RE ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)

DE GIORGI NICOLO (BORGIO VEREZZI)

POLLERO MICHELANGELO (BORGIO VEREZZI)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)

OBINO LUCA (CA DE RISSI SG)

PISCITELLI FILIPPO (CELLA 1956)

PIZZORNO ENRICO (CELLA 1956)

PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)

MATAROZZO MATTEO (CITTA DI SAVONA)

BUETI GABRIEL (CORNIGLIANESE 1919)

PARODI MATTEO (MASONE)

BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CAPITELLI MATTEO (SORI)

SARACCO ALESSIO (SORI)

ASCIONE NICHOLAS (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (II INFR)

PRESTANIZZI SIMONE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

TASSISTO PAOLO (BORGIO VEREZZI)

CIDALE LEONARDO (BRUGNATO 1955)

FANCELLU FABIO (CITTA DI SAVONA)

LARIZZA ROCCO (COGORNESE)

PRIVINO VALENTINO (COGORNESE)

RUGARI JACOPO (COGORNESE)

CARUSO EMANUELE (CORNIGLIANO CALCIO)

BASSI SAMUELE (MASONE)

GALLETI WILLIAM (MASONE)

PARODI ANDREA (MULTEDO LEVANTE 1930)

AIELLO ANTONIO (OLD BOYS RENSEN)

CARTA SIMONE (OLIMPIC 1971)

LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)

BUSI MORRIS (PANCHINA)

GARRONE FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

GARIBALDI DAVIDE (RIESE)

MUCAJ MARIO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

BARONI FEDERICO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CODDA PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BOCCARDO NICOLO (SORI)

AMMONIZIONE (I INFR)

TROCINO NICOLO (CA DE RISSI SG)

DOCI GENTIAN (CITTA DI SAVONA)

DONADEO GIOVANNI (COGORNESE)

PUGLIESE ALESSANDRO (CORNIGLIANESE 1919)

VOLPE CRISTIAN (CORNIGLIANO CALCIO)

DONATO ALESSANDRO (MULTEDO LEVANTE 1930)

VIGNON LORENZO (MULTEDO LEVANTE 1930)

DELPONTE LUCA (OLIMPIC 1971)

FERRARO DIEGO (OLIMPIC 1971)

COGOZZO ALESSANDRO (PANCHINA)

SEMENZA WALTER (PANCHINA)

CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)

DORIA LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

PARODI FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

PASSALACQUA PAOLO LUIGI (POLIS. PIEVE LIGURE)

CALORI FEDERICO (RIESE)

SANGUINETI FILIPPO (RIESE)

SAVONA SIMONE (RIESE)

OTTOGALLI DAVIDE (SUPERBA CALCIO 2017)

GARE DEL 12/11/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 75,00

CEPARANA CALCIO

Per la condotta dei propri tifo si i quali dal 31' del s.t. intonavano cori ingiuriosi ed irriguardosi nei confronti del ddg.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/12/2023

BRESCIA ALESSANDRO (IRON FOX AMEGLIESE)

Al 45'+3' del s.t. a seguito di una decisone arbitrare, quale assistente di parte, entrava sul tdg protestando a voce alta e arrivando a pochi centimetri dal volto del ddg; alla notifica del provvedimento di espulsione si allontanava rivolgendo al ddg un'espressione minacciosa (sanzione attenuata per le scuse formulate a fine gara).

GRAZIANO GIUSEPPE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

Al 45'+7 entrava sul tdg per spintonare un giocatore avversario. Alla notifica del provvedimento si rifiutava di abbandonare il tdg ritardando la ripresa del gioco.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DORIGO FEDERICO (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MACCHINI CRISTIAN (BOLANESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRESCIA ALESSANDRO (IRON FOX AMEGLIESE)

CROCE CORRADO (SPOTORNESE CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

DE BIASI ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA

TRAVI FRANCESCO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ANFOSSI SIMONE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

AMMONIZIONE (II INFR)

CHIESA MATTIA (APPARIZIONE FC)

TRIVELLONI PAOLO (BOLANESE)

SORBELLO ANGELO (BOLZANETESE VIRTUS)

MAGGIOLINI ROBERTO (BORGORATTI)

MOLINARO GIANLUCA (CENGIO)

CURRENTI DAMIANO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (I INFR)

RATTALINO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)

MORAGLIA ANDREA (ARGENTINA ARMA)

RONDONI GIANLUCA (MARASSI 1965)

FIGONE MARCELLO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 14/12/2023

PERVERSI WILLIAM (ALTARESE)

Espulso al 40' del 1º tempo, mentre svolgeva funzioni di assistente di parte.

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE

DALHOUMI BASSEM (VEZZANO 2005)

Espulso per doppia ammonizione al 45' st. dopo un proprio fallo e nettamente oltre il fischio del ddg, calciava il pallone dall'altra part del campo e alla notifica del provvedimento rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa e di stampo discriminatorio(Artt. 28 e 36 novellato CGS).

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

SOW ABOUBACAR (CASTELNOVESE)

AL 30' s.t. colpiva volontariamente con una gomitata il volto di un giocatore avversario provocando la fuoriuscita di sangue da una narice.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TOMAO LUCA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

Al 45'+5 pt, a gioco fermo, entrava sul tdg e spingeva con forza un avversario, senza conseguenze lesive.

DI NARDO DAVIDE (CENGIO)

Al 21', colpiva volontariamente la nuca di un avversario con la mano.

LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

Al 45' + 3' s.t. dalla panchina rivolgeva al ddg offendeva ripetutamente l'operato e la persona del ddg (sanzione attenuata per la tenuità del fatto).

RUSSO WALTER (LIDO SQUARE F.B.C.)

Al 45'+6' a gioco fermo, andava faccia a faccia con un giocatore avversario e lo spingeva a terra mettendogli una mano sul volto e l'altra sul collo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

EL HAJEB ABDEL KARIM (CALVARESE 1923)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COSTAMAGNA LORENZO (AREA CALCIO ANDORA)

BILLI MICHAEL (BOLANESE)

SARPERO MATTEO (BOLZANETESE VIRTUS)

PICATTO FEDERICO (BORGORATTI)

SIVORI FILIPPO (CASTELNOVESE)

BEGGIATO PIETRO (CEPARANA CALCIO)

BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

FORTIN SEBASTIANO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

FERRARI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

MANCA FLAVIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GAGLIARDI ALESSIO (ALBISSOLE 1909)

NEGRO ANDREA (ARGENTINA ARMA)

COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

MANGANO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

BARABINO NICOLO (BORGORATTI)

SALA IACOPO (CASARZA LIGURE)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

VERGARI SAMUELE (LIDO SQUARE F.B.C.)

BARBAGALLO LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)

BRIANO MATIA (PLODIO 1997)

DE MADRE DAVIDE (PLODIO 1997)

LUONGO MASSIMILIANO (PLODIO 1997)

FONTANA GIOVANNI (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

MUCA JURGEN (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SERPE LUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

VALLONE FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)

BERTOZZI FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

CANNELLA SALVATORE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (III INFR)

MARSIO MANUEL (ALTARESE)

PROVATO JACOPO (ALTARESE)

CARBONE ANDREA (APPARIZIONE FC)

POLLIO TIZIANO (AREA CALCIO ANDORA)

LEGGIO SAMUELE (ARGENTINA ARMA)

FUMAGALLI ANDREA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

MOLLO GIANFELICE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

PAPIRI LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)

LO CICERO LORENZO (BORGO INCROCIATI)

CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)

CONTI JACOPO (CASARZA LIGURE)

TRAVERSARO LORENZO (CASARZA LIGURE)

CHIAPPINI ANDREA (CEPARANA CALCIO)

BACIGALUPO FRANCESCO (F.C.LAVAGNA 2.0)

SPALLETTA MARIO (F.C.LAVAGNA 2.0)

PALAGI STEFANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)

BELMONTE MARCO (LETIMBRO 1945)

CERONE LUCA (LETIMBRO 1945)

BIAGIONI LUCA (MAROLACQUASANTA)

EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)

DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

NACCARATO GABRIELE (PLODIO 1997)

DALDI CLAUDIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

CELLA ALESSANDRO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

MENDOZA SANCHEZ ARIEL (RICCO LE RONDINI)

LAGUNA EDOARDO (ROSSIGLIONESE)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

MACALUSO ANDREA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

FALCONE TOMMASO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

SUETTA DANIELE (SPOTORNESE CALCIO)

FIORI MARCO (VADESE CALCIO 2018)

GATTUSO SIMONE (VADINO FOOTBALL CLUB)

CARRUS ALESSANDRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

PIERMARINI EDOARDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

BERTACCHINI MATTEO (APPARIZIONE FC)

IENCINELLA TOMMASO (APPARIZIONE FC)

BELLOTTI SIMONE (ARCOLA GARIBALDINA)

ETNA PIETRO (ARCOLA GARIBALDINA)

GRECO ALESSANDRO (AREA CALCIO ANDORA)

MODESTI OMAR (AREA CALCIO ANDORA)

BRIZIO GIORGIO (ARGENTINA ARMA)

PALTRINIERI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

DASCANIO LEONARDO (BOLANESE)

BOGGIANO ANDREA (BORGO INCROCIATI)

PASTORINO FEDERICO (BORGORATTI)

CASALE FABIO (CALVARESE 1923)

DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)

GINOCCHIO LUCA (CALVARESE 1923)

ZOLLA RICCARDO (CASARZA LIGURE)

FAVASULI JACOPO (CASTELNOVESE)

BAYI SAMIR ISMAIL (CENGIO)

SARTI SIMONE (CEPARANA CALCIO)

FRANCESCHINI LORENZO (COLLI ORTONOVO)

AIT MOUSSA ILYAS (FOLLO FOOTBALL CLUB)

ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945)

ZECCHINO ANDREA (LETIMBRO 1945)

CAVALLINO ANDREA (LIDO SQUARE F.B.C.)

PERCIVALE ANDREA (MARASSI 1965)

MORENI ALESSIO (MAROLACQUASANTA)

TREGROSSO TOMMASO (MAROLACQUASANTA)

FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

MURATORE SAMUELE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

ALAZA GOUNI MAROUF (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

REBOTTARO MATTEO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

VELEZ ROMERO ANTHONY (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

SCIUTTO ALESSANDRO (ROSSIGLIONESE)

DELMONTE TOMMASO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

BIANCHETTI DAVIDE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

MOSCATELLI MICHELE (SANTERENZINA)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

GIAMPA LUCA (VADINO FOOTBALL CLUB)

GARZON DANIELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

SCALAMERA RICCARDO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

BOLLA ALESSANDRO (VEZZANO 2005)

COSTA MATTEO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (I INFR)

SHAHINI ALESSIO (ALTARESE)

BROCCOLI SIMONE (APPARIZIONE FC)

PELLE ANDREA (APPARIZIONE FC)

AVIGNONE ROCCO (AREA CALCIO ANDORA)

BIASIBETTI DIEGO (AREA CALCIO ANDORA)

GUARDONE MATTEO (AREA CALCIO ANDORA)

BRIZIO MICHELE (ARGENTINA ARMA)

CALVINI DAVIDE (ARGENTINA ARMA)

ELKAMLI ILIASSE (ARGENTINA ARMA)

FICI ROBERTO (ARGENTINA ARMA)

SEGALERBA MATTIA (BORGO INCROCIATI)

MARANI ROCCO (BORGORATTI)

ROLANDI GIOVANNI PAOLO (CASARZA LIGURE)

ZERBETTO ALESSANDRO (CASTELNOVESE)

PASQUALI LUCA (CEPARANA CALCIO)

RICCI LORENZO (CEPARANA CALCIO)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

RAVETTINO LUCA (F.C.LAVAGNA 2.0)

ANGELOTTI GIACOMO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BARITI DAMIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

ELHDIY ZAKARIA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

GALENO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

NAZARENO LASTRA JEAN P. (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

RIBIZZI MARCO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

MORETTI DIEGO (IRON FOX AMEGLIESE)

TESTI JACOPO (LETIMBRO 1945)

AGOSTINI MARCO (LIDO SQUARE F.B.C.)

BUZZANCA MATTIA (LIDO SQUARE F.B.C.)

GARBARINO PIETRO (LIDO SQUARE F.B.C.)

STEFANATI TOMMASO (MARASSI 1965)

ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)

MOLINARI SEBASTIANO (MILLESIMO CALCIO)

VITTORI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

COSENTINO TOMMASO (ONEGLIA CALCIO)

DI LEO ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

MANE ENEA (ONEGLIA CALCIO)

MEDA SAMUELE (ONEGLIA CALCIO)

BRIANO MATTEO (PLODIO 1997)

COMPARATO SIMONE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

GIORDANO MARCO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

MORRA PIETRO (PRIARUGGIA G.MORA)

MARTINEZ RODRIGUEZ C.A. (RICCO LE RONDINI)

SIMONI ALDO (RICCO LE RONDINI)

REPETTO ALESSANDRO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

TEDESCO ALESSANDRO (SPERANZA 1912 F.C.)

TAGLIALAVORI TIZIANO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

CHESSA PIETRO (SPOTORNESE CALCIO)

SALIS ALESSIO (VADESE CALCIO 2018)

SETTI DAVIDE (VADINO FOOTBALL CLUB)

COSTA ALESSANDRO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

ROSSI CRISTIAN (VEZZANO 2005)

LALLI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

PESCO MATTEO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)